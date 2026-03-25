Ver Colombia vs. Croacia EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Camping World Stadium por amistoso FIFA. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 26 de marzo del 2026, a la 6:30 de la noche (hora de Colombia), que son las 8:30 PM de Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y las 7:30 PM de USA. ¿Dónde ver? Gol Caracol y RCN transmiten el partido amistoso para toda Colombia en señal abierta, cable y streaming. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

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