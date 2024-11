Ver Colombia vs. Ecuador EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez por la fecha 11 de las Eliminatorias sudamericanas 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 19 de noviembre de 2024, a las 6:00 de la tarde (hora peruana), que son las 8:00 PM de Argentina y Chile, las 5:00 PM de México y las 00:00 AM de España. ¿Dónde ver? Gol Caracol y RCN transmiten en Colombia, Movistar Eventos en Perú, El Canal del Fútbol en Ecuadro y DirecTV en Argentina. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Colombia vs. Ecuador EN VIVO HOY se enfrentan por la fecha 12 de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial del 2026.