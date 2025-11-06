Ver Colombia vs. El Salvador Sub 17 EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Aspire Zone - Pitch 8 por la fecha 2 del Grupo A del Mundial Sub 17. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, viernes 7 de noviembre del 2025, a la 7:30 de la mañana (hora peruana), que son las 9:30 PM de Argentina y Chile, las 6:30 AM de Chile y las 2:30 PM de España. ¿Dónde ver? Gol Caracol, DirecTV y RCN transmiten el partido en todo Colombia, mientras que, en el resto de Sudamérica lo podrás mirar en DirecTV y DGO. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

