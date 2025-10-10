Ver Colombia vs. España Sub 20 EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Fiscal de Talca por los cuartos de final del Mundial Sub 20. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 11 de octubre del 2025, a las 3:00 de la tarde (hora de Colombia y Perú), que son las 5:00 PM de Paraguay, Chile y Argentina, las 2:00 PM de México y la 10:00 PM de España. ¿Dónde ver? Gol Caracol, DirecTV y Caracol TV transmiten el partido en Colombia, mientras que para Sudamérica, el canal que lo pasa es DirecTV, y DGO online vía streaming. Asimismo, en España se transmitirá por No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.