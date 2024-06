Colombia vs. Estados Unidos en directo medirán fuerzas hoy, sábado 8 de junio del 2024 por partido amistoso en el Estadio FedExField. En Colombia, la transmisión del juego será por RCN y Caracol TV, mientras que en Sudamérica mediante la señal de ESPN. Si en caso no tienes cable operador, podrás descargarte la app de Star Plus y disfrutar del encuentro con previa suscripción. Es importante resaltar que la hora oficial de inicio del partido es a las 16:30 (hora peruana) y 16:30 (hora colombiana). De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo en la web de El Comercio.

ALINEACIONES, COLOMBIA VS. ESTADOS UNIDOS

Colombia : Vargas; Muñoz, Cuesta, Lucumím, Mojica; Ríos, Lerma, Arias; James, Córdoba y Luis Díaz. DT: Néstor Lozano.

: Vargas; Muñoz, Cuesta, Lucumím, Mojica; Ríos, Lerma, Arias; James, Córdoba y Luis Díaz. DT: Néstor Lozano. Estados Unidos: Turner; Scallly, Richards, Miles Robinson, Antonee Robinson; McKennie, Reyna, Adams; Wright, Balogun y Pulisic. DT: Gregg Berhalter.

