Colombia vs. Estados Unidos en vivo online gratis se enfrentan este domingo 3 de marzo del 2024 por los cuartos de final de la Copa Oro Femenina, desde Banc of California Stadium. El partido entre ambos equipos iniciará a partir de las 7:15 p.m. (hora mexicana) y 8:15 p.m. (hora local) y lo podrás ver por el canal de ESPN, y vía streaming mediante Star Plus. De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo a través de la WEB de El Comercio.

