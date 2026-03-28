Ver Colombia vs Francia EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido amistoso en el Estadio Northwest. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 29 de marzo de 2026, a las 2:00 PM (hora de Colombia), que son las 2:00 PM de Perú, las 3:00 PM de Estados Unidos y las 4:00 PM de Argentina. ¿Dónde ver? Gol Caracol, RCN y Caracol TV transmiten el partido en Colombia por streaming, cable y señal abierta. En Perú pasan el amistoso por América TV, finalmente, en Estados Unidos transmiten el partido a través de Telemundo y Universo. Sigue la transmisión ONLINE del amistoso en El Comercio.

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