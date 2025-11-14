VER Colombia vs Francia Sub 17 EN VIVO: mira la transmisión del partido en el Estadio Aspire Zone - Pitch 1 por los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, viernes 14 de noviembre de 2025, a las 8:30 a.m. (hora peruana), que son las 10:30 AM de Argentina, Paraguay y Chile, las 7:30 AM de México y las 3:30 PM de España. ¿Dónde ver? Gol Caracol transmite el partido de la selección en Colombia, mientras que DirecTV lo pasa en toda Sudamérica. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

