Ver Colombia vs. Francia Sub 20 EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos por el tercer lugar del Mundial Sub 20. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 18 de octubre de 2025, a las 2:00 de la tarde (hora peruana), que son las 4:00 PM de Argentina y Chile, las 1:00 PM de México y las 9:00 PM de España. ¿Dónde ver? Gol Caracol transmite el partido en Colombia, mientras que en el resto de Sudamérica, lo pasa DirecTV. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.