Colombia vs. Ghana EN VIVO
Colombia clasificó como líder invicta del Grupo K tras derrotar a Uzbekistán (3-1), ganarle a la República Democrática del Congo (1-0) y empatar sin goles ante Portugal (0-0). Los dirigidos por Néstor Lorenzo llegan con paso firme y como favoritos de la llave.
Los cafeteros clasificaron a la siguiente ronda liderando su grupo, tras obtener 2 victorias y 1 empate ante Portugal, por otro lado, el equipo africano clasificó como uno de los mejores terceros y espera dar el batacazo esta noche.
Bienvenidos, amigos de El Comercio, a la transmisión del minuto a minuto del partido de Colombia vs Ghana por dieciseisavos de final del Mundial 2026 desde Kansas.
¿A qué hora juega Colombia vs. Ghana HOY por Mundial 2026?
El partido Portugal vs. Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 comienza a la 8:30 PM (hora colombiana) y 19:30 PM (hora mexicana). Te dejamos todos los horarios, según país.