Colombia vs. Japón Sub 20 EN VIVO: ver transmisión del partido por los octavos de final del Mundial Sub 17. Revisa a qué hora juegan y en qué canales ver el encuentro.
Redacción EC
Redacción EC

Ver vs. Sub 17 EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Fútbol Mohammed VI por los octavos de final del . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 29 de octubre de 2025, a las 2:00 de la tarde (hora peruana y colombiana), que son las 4:00 PM de Argentina y Chile, las 1:00 PM de México y las 9:00 PM de España. ¿Dónde ver? Gol Caracol, RCN y DIRECTV transmiten el partido en Colombia. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

