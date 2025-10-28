Ver Colombia vs. Japón Sub 17 EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Fútbol Mohammed VI por los octavos de final del Mundial Femenino Sub 17. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 29 de octubre de 2025, a las 2:00 de la tarde (hora peruana y colombiana), que son las 4:00 PM de Argentina y Chile, las 1:00 PM de México y las 9:00 PM de España. ¿Dónde ver? Gol Caracol, RCN y DIRECTV transmiten el partido en Colombia. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

