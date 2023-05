Selección Colombia vs. Japón en vivo, se enfrentan este miércoles 24 de mayo por la segunda fecha del Grupo C del Mundial Sub 20 en el estadio Ciudad de La Plata. Los ‘cafeteros’ buscarán seguir con la buena racha cuando mida fuerzas ante los japoneses que llega de vencer por la mínima diferencia a Senegal. El partido será transmitido por las señales de Gol Caracol, DIRECTV Sports y RCN. Entérate a qué hora juegan y más sobre este importante compromiso. Asimismo, en El Comercio encontrarás todas las incidencias en tiempo real.

¿Cuándo juegan Colombia vs. Japón?

El duelo por la fecha 2 del Grupo C del Mundial Sub 20 entre Colombia y Japón se disputará este miércoles 24 de mayo del 2023 en el estadio Ciudad de La Plata.

Colombia vs. Japón: horarios del partido

La pelota rodará desde las 16:00 horas de Colombia, Perú y Ecuador. Por otro lado, en países como Bolivia, Chile, Venezuela, Estados Unidos y Paraguay se verá desde las 17:00 horas. Finalmente, en Argentina, Uruguay y Brasil se jugará desde las 18:00 horas.

¿Dónde ver Colombia vs. Japón?

El canal de transmisión encargado de la transmisión para Colombia es RCN Nuestra Tele y GOL Caracol TV, mientras que en el resto de Sudamérica se verá por la señal internacional de DIRECTV Sports.

Así llega Colombia

La selección Colombia venció este domingo por 1-2 a Israel tras comenzar perdiendo y sumó sus primeros tres puntos en el Grupo C del Mundial sub-20 que se disputa en Argentina.

Un golazo del capitán Gustavo Puerta a los 90 minutos selló el triunfo de los sudamericanos que tuvieron como gran figura al portero Luis Marquinez.

Antes, Oscar Cortés se encargó de igualar el juego rematando un penalti bien sancionado por el árbitro del encuentro tras acudir al VAR.

Un potente disparo de Dor Tugeman que encontró una buena respuesta de Marquinez se convirtió a los ocho minutos en la primera jugada de peligro.

Aplaudido por los miles de fanáticos colombianos que llegaron al estadio de la ciudad de La Plata, el número 1 comenzó a dejar allí su huella en el campo.

Sobre el final de la primera parte y cuando Israel generó dos opciones clarísimas por intermedio de Tay Abed, Marquinez ahogó el grito del número 15 con una tapada sensacional.

Antes y luego de una buena jugada de Roy Revivo, el centrocampista falló cuando el portero y la defensa nada podían hacer para evitar el primer tanto.

Del otro lado, los dirigidos por Héctor Cárdenas volcaron el ataque hacia los costados y allí quien se destacó fue Yaser Asprilla, generando las jugadas de mayor peligro para la defensa liderada por Stav Lemkim.

En el comienzo del segundo tiempo, quien se lució fue el portero Tomer Tzarfati al emular a su colega con una espectacular parada ante un disparo del capitán Gustavo Puerta.

En ese momento y cuando parecía que Colombia controlaría las acciones, una salida de Israel por el sector izquierdo se transformó en penalti tras una falta de Édier Ocampo dentro del área.

A los 56 minutos, Tugeman asumió la responsabilidad y derrumbó la muralla construida por Marquinez para poner el 1-0.

Colombia fue al ataque y no tardó en encontrar su premio. Una mano de Ilay Feingold dentro del área se transformó en un penalti que Cortés cambió por gol a los 74 minutos de juego.

Otra buena parada de Marquinez y un increíble fallo por parte del ataque colombiano pudieron volcar al resultado para uno u otro lado.

A los 90 minutos y cuando parecía que el encuentro finalizaba igualado, un potente disparo del capitán Puerta dejó sin opciones al portero de Israel y selló el triunfo de Colombia por 1-2.

Con información de EFE.