Ver Colombia vs. México EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el AT&T Stadium por amistoso de fecha FIFA 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 11 de octubre del 2025, a las 8:00 de la noche (hora de Colombia), que son las 10:00 PM de Paraguay, Chile y Argentina, las 7:00 PM de México. ¿Dónde ver? Gol Caracol y RCN transmiten el partido en Colombia. Mientras que en México, la transmisión del amistoso va por Azteca 7, TUDN y Canal 5. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Colombia vs. México EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el AT&T Stadium por amistoso de fecha FIFA 2025.