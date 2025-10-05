Sigue la transmisión del partido de Colombia vs. Nigeria en vivo por los octavos de final del Mundial Sub 20.
Ver Colombia vs. Nigeria EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Fiscal de Talca por los octavos de final del . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 5 de octubre del 2025, a las 6:00 de la tarde (hora colombiana), que son las 8:00 PM de Paraguay, Chile y Argentina, las 5:00 PM de México y la 1:00 AM de España. ¿Dónde ver? Caracol TV, Caracol Play, RCN Nuesta Tele, DIRECTV Sports y DGO lo pasarán para todo el continente sudamericano. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

