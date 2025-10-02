Ver Colombia vs. Noruega EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Fiscal de Talca por la fecha 2 del Grupo F del Mundial Sub 20. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 2 de octubre del 2025, a las 3:00 de la tarde (hora colombiana), que son las 5:00 PM de Paraguay, Chile y Argentina, las 2:00 PM de México y la 12:00 AM de España. ¿Dónde ver? Caracol TV, Caracol Play, RCN Nuesta Tele, DIRECTV Sports y DGO lo pasarán para todo el continente sudamericano. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

