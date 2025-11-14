Ver Colombia vs. Nueva Zelanda EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido desde el Chase Stadium por amistoso de fecha FIFA 2025. ¿A qué hora juega? El partido se disputa hoy, sábado 15 de noviembre de 2025, a las 7:30 p.m. (hora peruana), que son las 9:30 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 6:30 PM de México y las 7:30 PM de USA . ¿Dónde ver? Gol Caracol y RCN transmiten el partido en Colombia, mientras que DirecTV Sports lo pasa en toda Sudamérica. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Colombia vs. México EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el AT&T Stadium por amistoso de fecha FIFA 2025.