Colombia vs. Portugal EN VIVO
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Los cafeteros son los líderes del grupo luego de ganar sus 2 primeros partidos, por otro lado, el equipo comandado por Cristiano Ronaldo, buscará arrebatarle el primer lugar, luego de empatar con Congo en su debut y vencer con autoridad a Uzbekistán.
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Bienvenidos, amigos de El Comercio, a la transmisión del minuto a minuto del partido entre Colombia y Portugal por la última jornada del grupo K del Mundial 2026.
¿A qué hora juega Colombia vs. Portugal HOY por Mundial 2026?
El partido Portugal vs. Congo por la fecha 1 del Grupo K del Mundial 2026 comienza a la 12:00 PM (hora peruana) y 11:00 AM (hora mexicana). Te dejamos todos los horarios, según país.