Colombia vs Senegal se enfrentan por la fecha 3 del grupo C del Mundial Sub 20 Argentina 2023. Conoce cuándo juegan, a qué hora empieza el partido, dónde verlo, cómo llegan ambos equipos, posibles alineaciones, entre otros detalles, y sigue aquí la transmisión del encuentro.

MIRA | Resumen Colombia vs Japón

¿Cuándo juega Colombia vs Senegal?

El partido por el Mundial Sub 20 está programado para este sábado 27 de mayo del 2023 en el Estadio Unico Diego Armando Maradona (Ciudad de La Plata).

A qué hora empieza Colombia vs Senegal

La hora de inicio del compromiso es a las 16:00 horas de Colombia, Perú y Ecuador (18:00 en Argentina).

¿Dónde ver Colombia vs Senegal?

Los canales RCN Nuestra Tele y GOL Caracol TV pasarán el partido en Colombia, al igual que DirecTV, que transmite a nivel internacional.

La selección Colombia asume su último desafío por la fase de grupos del certamen e intentará quedarse con el primer lugar de su zona. Al frente tendrá a un rival complicado que también busca el liderato.