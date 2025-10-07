Ver Colombia vs. Sudáfrica Sub 20 EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Fiscal de Talca por los octavos de final del Mundial Sub 20. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 8 de octubre del 2025, a las 2:30 de la tarde (hora de Colombia y Perú), que son las 5:30 PM de Paraguay, Chile y Argentina, las 1:30 PM de México y la 9:30 PM de España. ¿Dónde ver? Gol Caracol, DirecTV y Caracol TV transmiten el partido en Colombia, mientras que para Sudamérica, el canal que lo pasa es DirecTV, y DGO online vía streaming. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

