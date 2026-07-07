Colombia vs. Suiza EN VIVO
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La selección cafetera llega en un buen momento, luego de dejar afuera a Ghana, tras vencerlo 1-0 con gol de Jhon Arias, por otro lado, Suiza hizo lo mismo con Argelia, su victoria de 2-0 hizo que se meta entre las 16 mejores selecciones de la Copa del Mundo.
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Bienvenidos, amigos de El Comercio a la transmisión del minuto a minuto del partido de Colombia vs Suiza por octavos de final del Mundial 2026.
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¿A qué hora juega Colombia vs. Suiza HOY por Mundial 2026?
El partido Colombia vs. Suiza por los octavos de final del Mundial 2026 comienza a la 3:00 PM (hora colombiana) y 3:00 PM (hora peruana). Te dejamos todos los horarios, según país.