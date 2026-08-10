La Conmebol decidió suspender los partidos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana programados en esta semana en Colombia. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)
La Conmebol decidió suspender los partidos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana programados en esta semana en Colombia. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)
/ LUIS ROBAYO
Por Redacción EC

Los dos partidos de ida de octavos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana programados para esta semana en Colombia fueron suspendidos por el duro terremoto que sacudió a este país el lunes, anunció la Conmebol.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.