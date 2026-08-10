Los dos partidos de ida de octavos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana programados para esta semana en Colombia fueron suspendidos por el duro terremoto que sacudió a este país el lunes, anunció la Conmebol.

El sismo, de magnitud 7,4, tuvo epicentro en el oeste del país y se sintió con fuerza en grandes ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, hogares de los principales clubes colombianos.

La decisión de suspensión afecta el duelo entre Deportes Tolima e Independiente del Valle por la Libertadores el martes en Ibagué, y también impacta la disputa del choque entre Independiente Santa Fe y River Plate por la Sudamericana, el miércoles en Bogotá.

“En atención a esta situación excepcional, y para preservar la seguridad de todos, y el respeto por las víctimas, quedan suspendidos temporalmente los partidos”, indicó luego la Conmebol en un comunicado.

“Más información sobre la reprogramación será remitida próximamente”, agregó la entidad rectora del balompié sudamericano.

La medida de la Conmebol, organizadora de ambas competiciones continentales, se suma al aplazamiento de los cotejos de la primera y segunda división colombianas que estaban agendados para esta semana.