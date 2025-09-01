Colombia enfrentará a Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas con el astro del fútbol europeo Luis Díaz y el goleador histórico Dayro Moreno, que vuelve a la selección tras ocho años de ausencia.

Lucho Díaz, que recientemente brilló en su debut como refuerzo del Bayern de Munich luego de tres años en el Liverpool, es la principal figura en la lista de 26 jugadores que el seleccionador argentino Néstor Lorenzo escogió para las fechas 17 y 18.

Para recibir a Bolivia en el Metropolitano, destacará la precensia de Dayro Moreno, máximo goleador histórico del fútbol colombiano que cumplirá 40 años el mes próximo.

📋¡𝗣𝗿𝗼́𝘅𝗶𝗺𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗮𝗱𝗮: 𝗘𝗟 𝗢𝗕𝗝𝗘𝗧𝗜𝗩𝗢 𝗱𝗲 𝗧𝗢𝗗𝗢𝗦!



Ellos son los 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝗱𝗼𝘀 por 𝗡𝗲́𝘀𝘁𝗼𝗿 𝗟𝗼𝗿𝗲𝗻𝘇𝗼 para disputar las jornadas 𝟭𝟳 y 𝟭𝟴 de las 𝗖𝗹𝗮𝘀𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮𝘀 𝗮 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝗽𝗮 𝗠𝘂𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗙𝗜𝗙𝗔 𝟮𝟬𝟮𝟲… pic.twitter.com/vFVuBOAJoj — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) August 29, 2025

El veterano Moreno se distingue este año como el jugador que más goles acumula en la Copa Sudamericana, con ocho tantos anotados para el Once Caldas, que pasó a los cuartos de final del torneo continental.

¿Cuándo juega Colombia vs. Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas 2026?

El partido de Colombia vs. Bolivia por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 se jugará este jueves 4 de septiembre del 2025 en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

De cara a la etapa definitiva para la clasificación a la Copa del Mundo, Colombia corre peligro con una Venezuela en zona de repechaje que le pisa los talones.

