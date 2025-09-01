Redacción EC
Redacción EC

 enfrentará a Bolivia por las con el astro del fútbol europeo Luis Díaz y el goleador histórico Dayro Moreno, que vuelve a la selección tras ocho años de ausencia.

LEE TAMBIÉN: “En España hay cientos como él, aquí no”: Como Burlamaqui, los futbolistas formados en el exterior y su paso por la Liga 1

Lucho Díaz, que recientemente brilló en su debut como refuerzo del Bayern de Munich luego de tres años en el Liverpool, es la principal figura en la lista de 26 jugadores que el seleccionador argentino Néstor Lorenzo escogió para las fechas 17 y 18. 

Para recibir a Bolivia en el Metropolitano, destacará la precensia de Dayro Moreno, máximo goleador histórico del fútbol colombiano que cumplirá 40 años el mes próximo.

El veterano Moreno se distingue este año como el jugador que más goles acumula en la Copa Sudamericana, con ocho tantos anotados para el Once Caldas, que pasó a los cuartos de final del torneo continental.

¿Cuándo juega Colombia vs. Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas 2026?

El partido de Colombia vs. Bolivia por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 se jugará este jueves 4 de septiembre del 2025 en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

De cara a la etapa definitiva para la clasificación a la Copa del Mundo, Colombia corre peligro con una Venezuela en zona de repechaje que le pisa los talones. 

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR