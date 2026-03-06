Deportivo Cali vs. Once Caldas EN VIVO por la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga BetPlay es uno de los partidos más esperados de la semana y se jugará este viernes 6 de marzo de 2026. Los dos equipos buscarán mantener el ritmo en el torneo colombiano en un duelo clave para sus aspiraciones en el campeonato.

¿A qué hora juegan Deportivo Cali vs. Once Caldas en Colombia?

El encuentro entre Deportivo Cali y Once Caldas está programado para este viernes 6 de marzo de 2026 a las 20:30 horas de Colombia, desde el Estadio Deportivo Cali.

Horarios en Sudamérica:

Perú, Colombia y Ecuador: 8:30 p.m.

Bolivia y Venezuela: 9:30 p.m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 10:30 p.m.

Dónde ver EN VIVO Deportivo Cali vs. Once Caldas por TV

Si quieres ver el Deportivo Cali vs. Once Caldas EN VIVO, las señales confirmadas para transmitir el partido en Colombia son:

RCN Nuestra Tele – transmisión por televisión abierta.

Win Play – streaming en línea con acceso para suscriptores.

Estas plataformas ofrecerán la cobertura completa del partido, con previa, narración y análisis minuto a minuto.

Cómo llegan Deportivo Cali vs. Once Caldas al duelo

Previa del partido y expectativas

Con ambos equipos en buena forma, Deportivo Cali vs. Once Caldas es un duelo que puede influir en la pelea por puestos altos de la tabla del Apertura 2026. La afición colombiana espera un juego vibrante con opciones de gol y un resultado que favorezca a quienes buscan acercarse la parte alta de la tabla.