Este sábado 12 de agosto, la Selección Colombia enfrentará a Inglaterra por los cuartos de final del Mundial Femenino 2023 en el Accor Stadium. Las ‘cafeteras’ han sido la sorpresa total de la Copa del Mundo, ya que, no se esperaba que llegaran hasta estas instancias. Sin embargo, ahora le toca el rival más difícil que se le pudo cruzar, las inglesas no dan tregua y no conocen qué es la derrota en lo que va del torneo. Este partidazo lo podrás ver a través de DirecTV y vía streaming mediante DSports a partir de las 5:30 (hora colombiana).

