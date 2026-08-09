El fútbol colombiano se paraliza este domingo con el partido más atractivo de la fecha 4 de la Liga BetPlay 2026. América de Cali recibe en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero a Atlético Nacional en una nueva edición del ‘Clásico de Grandes’. Los ‘Escarlatas’ buscan mantener su liderato perfecto, mientras que el conjunto ‘Verdolaga’ quiere dar el golpe de opinión como visitante.

Entérate a qué hora juegan América vs. Atlético Nacional hoy por la Liga Betplay 2026. Conoce los canales de TV abierta e internet para ver el partido en Colombia.

¿A qué hora juega América de Cali vs. Atlético Nacional hoy?

El compromiso entre vallecaucanos y antioqueños se disputará hoy, domingo 9 de agosto de 2026, a las 8:15 p. m. hora de Colombia. Se espera un marco espectacular en el Pascual Guerrero, escenario que albergará este duelo de alta tensión.

¿Qué canal transmite el clásico América vs. Nacional en Colombia?

Para ver el partido en vivo por televisión o streaming, los hinchas en Colombia deberán sintonizar la señal oficial dueña de los derechos del balompié nacional. El juego se transmitirá en exclusiva a través de Win+ Fútbol y por medio de su plataforma digital Win Play.

Así llega el América de Cali de cara al clásico

El cuadro dirigido técnicamente llega en un momento dulce: líder invicto con 9 puntos de 9 posibles, 10 goles a favor (incluyendo un aplastante 7-0 a Boyacá Chicó) y valla invicta. Sin embargo, el cuerpo técnico tendrá que mover sus fichas ante la baja médica de Luis Quiñones, descartado a última hora por una virosis gastrointestinal.

El presente de Atlético Nacional para visitar el Pascual

Por su parte, el ‘Rey de Copas’ llega con menos rodaje en el campeonato pero con aire en la camiseta tras golear 3-0 a Jaguares en su única salida de este semestre. La principal novedad en la convocatoria es la ausencia de Andrés Felipe Román, quien debe pagar fecha de sanción tras ser expulsado en el compromiso anterior.

¿Dónde ver América de Cali vs. Atlético Nacional online por internet?

Para seguir el ‘Clásico de Grandes’ desde sus dispositivos móviles, computadores o Smart TV, la opción oficial en Colombia es la plataforma de streaming Win Play. Para acceder al compromiso en vivo y en alta definición, se requiere contar con una suscripción activa a este servicio online.

Horario, TV y dónde ver en vivo el América vs. Nacional

Torneo: Liga BetPlay 2026 (Fecha 4)

Liga BetPlay 2026 (Fecha 4) Partido: América de Cali vs. Atlético Nacional

América de Cali vs. Atlético Nacional Fecha: Domingo 9 de agosto de 2026

Domingo 9 de agosto de 2026 Hora: 8:15 p. m. (Colombia)

8:15 p. m. (Colombia) Estadio: Pascual Guerrero (Cali)

Pascual Guerrero (Cali) Transmisión: Win+ Fútbol / Win Play

Posibles alineaciones de América y Nacional para el partido

América de Cali: Jorge Soto; Yerson Candelo, Andrés Mosquera, Daniel Bocanegra, Edwin Velasco; Harold Rivera, Éder Álvarez Balanta, Alexis Zapata; Cristian Barrios, Rodrigo Holgado, Duván Vergara.

Jorge Soto; Yerson Candelo, Andrés Mosquera, Daniel Bocanegra, Edwin Velasco; Harold Rivera, Éder Álvarez Balanta, Alexis Zapata; Cristian Barrios, Rodrigo Holgado, Duván Vergara. Atlético Nacional: Harlen Castillo; Joan Castro, William Tesillo, Simón García, Samuel Velásquez; Jorman Campuzano, Juan Manuel Zapata, Edwin Cardona; Kevin Viveros, Alfredo Morelos, Dairon Asprilla.