¿Dónde ver América vs. Deportivo Cali EN VIVO y EN DIRECTO? Nuevamente estarán frente a frente los máximos rivales de Cali, en una nueva edición del clásico regional. Ambos equipos necesitados de puntos por sus posiciones en la tabla del Torneo Clausura de la Liga Betplay.
América de Cali llega muy golpeado, luego de la eliminación de la Copa Sudamericana en octavos de final frente a Fluminense, mientras que Deportivo Cali, actualmente en el puesto 13, no gana hace 2 jornadas y buscará volver a la victoria en el clásico.
Para que puedas ver el partido entre América vs. Cali, te vamos a mostrar a continuación, qué señales debes de televisar en Colombia, Sudamérica, México y Estados Unidos, para que no te pierdas de ni un solo detalle.
¿Dónde ver América vs. Cali EN VIVO GRATIS?
El partido de América vs. Cali por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga Betplay, será transmitido por el canal de Win Sports y RCN para toda Colombia. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.
¿Qué canales transmiten América vs. Cali HOY EN VIVO?
- En Argentina lo pasa: RCN
- En Paraguay lo pasa: RCN
- En Uruguay lo pasa: RCN
- En Chile lo pasa: RCN
- En Ecuador lo pasa: RCN
- En Venezuela lo pasa: RCN
- En Perú lo pasa: RCN
- En Brasil lo pasa: RCN
- En Colombia lo pasa: RCN y Win Sports
- En Bolivia lo pasa: RCN
- En México lo pasa: RCN y Fanatiz
- En España lo pasa: RCN
- En Estados Unidos lo pasa: RCN, Latino 2, Fanatiz y fuboTV
