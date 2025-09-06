¿Dónde ver América vs. Deportivo Cali EN VIVO y EN DIRECTO? Nuevamente estarán frente a frente los máximos rivales de Cali, en una nueva edición del clásico regional. Ambos equipos necesitados de puntos por sus posiciones en la tabla del Torneo Clausura de la Liga Betplay.

América de Cali llega muy golpeado, luego de la eliminación de la Copa Sudamericana en octavos de final frente a Fluminense, mientras que Deportivo Cali, actualmente en el puesto 13, no gana hace 2 jornadas y buscará volver a la victoria en el clásico.

Para que puedas ver el partido entre América vs. Cali, te vamos a mostrar a continuación, qué señales debes de televisar en Colombia, Sudamérica, México y Estados Unidos, para que no te pierdas de ni un solo detalle.

Repasa qué canales transmiten en vivo el partido de América vs. Deportivo Cali por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga Betplay desde el Estadio Olímpico Pascual Guerrero.

¿Dónde ver América vs. Cali EN VIVO GRATIS?

El partido de América vs. Cali por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga Betplay, será transmitido por el canal de Win Sports y RCN para toda Colombia. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.

¿Qué canales transmiten América vs. Cali HOY EN VIVO?

En Argentina lo pasa: RCN

En Paraguay lo pasa: RCN

En Uruguay lo pasa: RCN

En Chile lo pasa: RCN

En Ecuador lo pasa: RCN

En Venezuela lo pasa: RCN

En Perú lo pasa: RCN

En Brasil lo pasa: RCN

En Colombia lo pasa: RCN y Win Sports

En Bolivia lo pasa: RCN

En México lo pasa: RCN y Fanatiz

En España lo pasa: RCN

En Estados Unidos lo pasa: RCN, Latino 2, Fanatiz y fuboTV

🎥 #𝐏𝐫𝐞𝐯𝐢𝐚𝐄𝐬𝐜𝐚𝐫𝐥𝐚𝐭𝐚 Con goles de Rodrigo Holgado y Esneyder Mena, teñimos de Rojo el último clásico. 👹 ¡𝘘𝘶𝘦́ 𝘴𝘦 𝘳𝘦𝘱𝘪𝘵𝘢 𝘭𝘢 𝘰𝘤𝘢𝘴𝘪𝘰́𝘯! 😏 pic.twitter.com/S4Hjr2Er3H — América de Cali (@AmericadeCali) September 6, 2025

