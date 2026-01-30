Atlético Nacional vs Inter Miami EN VIVO: este sábado 31 de enero del 2026, los verdolagas reciben al equipo de Lionel Messi por el amistoso llamado El Partido de la Historia en el Estadio Atanasio Girardot. Tras vencer 4-0 a Boyacá Chicó en la primera jornada de la Liga BetPlay, Atlético Nacional protagonizará un amistoso contra Las Garzas, que están en plena pretemporada. Por ello, lograr un triunfo en casa es vital para aumentar la confianza del equipo. Por su parte, Inter Miami viene de caer 3-0 ante Alianza Lima y buscará una victoria para cambiar esa imagen. A continuación, revisa los canales de transmisión, horarios del partido y dónde ver por internet ONLINE.
¿Dónde ver Atlético Nacional vs Inter Miami EN VIVO por El Partido de la Historia?
La transmisión del partido entre Atlético Nacional vs Inter Miami será transmitido por Onefootball para todo el Perú. Por otro lado, en Colombia, podrás ver el partido por Canal RCN, la App de Canal RCN y Win Play.
En el resto de Sudamérica, México y Estados Unidos, el partido de Atlético Nacional vs Inter Miami será transmitido por Onefootball.
¿A qué hora juega Atlético Nacional vs Inter Miami EN VIVO por El Partido de la Historia?
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 4:00 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 5:00 p.m.
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 6:00 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 7:00 p.m.
¿Qué canal transmite Atlético Nacional vs Inter Miami EN VIVO por El Partido de la Historia?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|5:00 p.m.
|No confirmado
|Onefootball, Win Play
|Colombia
|5:00 p.m.
|Canal RCN
|Win Play, App deCanal RCN
|Ecuador
|5:00 p.m.
|No confirmado
|Onefootball
|Argentina
|7:00 p.m.
|No confirmado
|Onefootball
|Brasil
|7:00 p.m.
|No confirmado
|Onefootball
|Paraguay
|7:00 p.m.
|No confirmado
|Onefootball
|Uruguay
|7:00 p.m.
|No confirmado
|Onefootball
|Chile
|7:00 p.m.
|No confirmado
|Onefootball
|Bolivia
|6:00 p.m.
|No confirmado
|Onefootball
|Venezuela
|6:00 p.m.
|No confirmado
|Onefootball
|Costa Rica
|4:00 p.m.
|No confirmado
|Onefootball
|Honduras
|4:00 p.m.
|No confirmado
|Onefootball
|El Salvador
|4:00 p.m.
|No confirmado
|Onefootball
|Guatemala
|4:00 p.m.
|No confirmado
|Onefootball
|México
|4:00 p.m.
|No confirmado
|Onefootball
|Estados Unidos
|6:00 p.m.
|No confirmado
|Onefootball
|España
|11:00 p.m.
|No confirmado
|Onefootball
¿Cómo ver en México, Atlético Nacional vs Inter Miami EN VIVO por El Partido de la Historia?
En México, el juego de Atlético Nacional vs Inter Miami lo pasa Onefootball mediante streaming. En el resto de Centroamérica, el partido también va a través de Onefootball.
Horario, TV y dónde ver Atlético Nacional vs Inter Miami por El Partido de la Historia
- Fecha: Sábado 31 de enero del 2026
- Partido: Atlético Nacional vs Inter Miami
- Horario: 5:00 p.m. hora de Bogotá, Colombia.
- Canal: Onefootball, Win Play.
- Estadio: Estadio Atanasio Girardot.
Posibles alineaciones de Atlético Nacional vs Inter Miami
- Atlético Nacional: Ospina; Román, García, Tesillo, Casco; Zapata, Rengifo, Cardona, Moreno, Sarmiento, Asprilla..
- Inter Miami: St. Clair; Fray, Falcón, Allen, Reguilón, Bright, De Paul, Silvetti, Segovia, Messi, Suárez..
¿Dónde juega Atlético Nacional vs Inter Miami por El Partido de la Historia?
El partido de Atlético Nacional vs Inter Miami por El Partido de la Historia 2026 se jugará en el Estadio Atanasio Girardot, que se encuentra en la Ciudad Medellín, Colombia, y tiene una capacidad para albergar a más de 44 mil espectadores.