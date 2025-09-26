¿Dónde ver Atlético Nacional vs. Millonarios EN VIVO y EN DIRECTO? El Atlético Nacional y Millonarios se enfrentarán este sábado en la jornada 13 del Torneo Finalización de Colombia, un clásico al que ambos equipos llegan necesitados de triunfo, pero con objetivos diferentes.

El equipo de Medellín viene de vencer 1-2 al Unión Magdalena y está dirigido provisionalmente por el colombiano Diego Arias, quien ocupó la dirección técnica del club tras la salida del argentino Javier Gandolfi hace menos de dos semanas.

Los Verdolagas son quintos con 20 puntos, a cuatro del líder Atlético Bucaramanga, y saben que un triunfo los va a seguir acercando a los cuadrangulares semifinales.

Para que puedas ver el duelo entre Atlético Nacional vs. Millonarios, te vamos a mostrar a continuación, qué señales debes de televisar en Colombia y demás países, para que no te pierdas de ni un solo detalle.

¿Dónde ver Atlético Nacional vs. Millonarios EN VIVO GRATIS?

El partido de Atlético Nacional vs. Millonarios en vivo por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga BetPlay 2025 será transmitido por Win Sports y RCN Nuestra Tele en todo Colombia. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.

¿Qué canales transmiten Atlético Nacional vs. Millonarios HOY EN VIVO?

En Colombia lo pasa: Win+ Futbol, RCN Nuestra Tele

En Chile lo pasa: RCN Nuestra Tele

En Ecuador lo pasa: RCN Nuestra Tele

En Perú lo pasa: RCN Nuestra Tele

En México lo pasa: Fanatiz, RCN Nuestra Tele

En Estados Unidos lo pasa: Fanatiz, RCN Nuestra Tele

En España lo televisa: RCN Nuestra Tele

¿Cómo ver partido Atlético Nacional vs. Millonarios en Perú?

El partido de Atlético Nacional vs. Millonarios en vivo por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga BetPlay será transmitido en Perú por RCN Nuestra Tele.

¿En dónde televisan partido Atlético Nacional vs. Millonarios EN DIRECTO, en España?

El partido de Atlético Nacional vs. Millonarios en vivo por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga BetPlay será transmitido en España por RCN Nuestra Tele.

¿En qué canales ver partido Atlético Nacional vs. Millonarios en México?

El partido de Atlético Nacional vs. Millonarios en vivo por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga BetPlay será transmitido en México por Fanatiz y RCN Nuestra Tele.

¿Cómo ver partido Atlético Nacional vs. Millonarios en Estados Unidos?

El partido de Atlético Nacional vs. Millonarios en vivo por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga BetPlay será transmitido en Estados Unidos por Fanatiz y RCN Nuestra Tele.