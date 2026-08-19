El fútbol colombiano se une por una causa noble. Atlético Nacional y Once Caldas se enfrentan hoy, miércoles 19 de agosto de 2026, en un partido amistoso benéfico denominado “Juntos por la reconstrucción”. Este compromiso tiene como único objetivo recaudar fondos y recolectar alimentos no perecederos para brindar alivio a las familias colombianas damnificadas por el reciente terremoto de 7.4 grados que sacudió al país.

El escenario para este emotivo encuentro será el Estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, donde se espera una asistencia masiva de aficionados comprometidos con la solidaridad. ¿Qué canales pasan el partido de Atlético Nacional vs. Once Caldas HOY por TV ONLINE? Telemedellín transmiten el partido de River Plate por Televisión Abierta, mientras que el YouTube de Atlético Nacional lo pasa a través de streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Atlético Nacional vs. Once Caldas el miércoles 19 de agosto por amistoso benéfico, “Juntos por la reconstrucción”.

¿A qué hora juega Nacional vs. Once Caldas hoy en Colombia?

El pitazo inicial de este partido solidario está programado para las 7:00 p. m. (hora de Colombia). Las puertas del Atanasio Girardot se abrirán con bastante anticipación para agilizar el ingreso de los hinchas que aportarán sus donaciones en los puntos de recolección habilitados en el estadio.

¿Qué canal transmite el partido benéfico Nacional vs. Once Caldas en vivo?

Para quienes no puedan asistir al estadio, el encuentro se podrá seguir en vivo y en directo de forma totalmente gratuita. La transmisión por televisión en Colombia estará a cargo del canal regional Telemedellín. Asimismo, el club antioqueño habilitará la señal de streaming online a través de la cuenta oficial de YouTube de Atlético Nacional, permitiendo que colombianos en todo el mundo se sumen a la causa.

¿Dónde ver Nacional vs. Once Caldas online gratis hoy?

Si estás fuera de Antioquia, no tienes un televisor cerca o quieres seguir el juego desde tu celular, puedes ver el partido Nacional vs. Once Caldas online gratis a través de internet.

Las opciones oficiales de streaming para hoy son:

YouTube de Atlético Nacional: El club habilitará la transmisión en vivo con audio y video directo desde su canal oficial en la plataforma.

El club habilitará la transmisión en vivo con audio y video directo desde su canal oficial en la plataforma. Señal digital de Telemedellín: Podrás ingresar a la página web del canal o a sus plataformas digitales autorizadas para ver la señal en directo sin costo.

Convocados de Atlético Nacional para el partido solidario

Para este compromiso especial, el conjunto ‘Verdolaga’ ha logrado reunir a varias de sus figuras actuales y referentes históricos que quisieron ponerse la camiseta por el país. Entre la lista de convocados destacados para el partido de hoy se encuentran:

Franco Armani

Edwin Cardona

Matheus Uribe

Marlos Moreno

Cristian Arango

Alfredo Morelos

Historial reciente y cuándo vuelven a jugar por Liga BetPlay

Si bien el juego de hoy es de carácter amistoso y humanitario, la rivalidad entre ambos equipos siempre genera gran expectativa. El último antecedente oficial se registró el pasado 1 de mayo de 2026, en la jornada 19 de la Liga DIMAYOR (Apertura), donde Once Caldas se impuso 1-0 ante Nacional en el estadio Palogrande con gol de Luis Francisco Sánchez.

Por los puntos oficiales de la Liga BetPlay (Torneo Finalización), ambos equipos se volverán a encontrar en la fecha 19 el próximo 8 de noviembre de 2026, repitiendo sede en el Atanasio Girardot de Medellín.