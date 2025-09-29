¿Dónde ver Colombia vs. Arabia Saudita EN VIVO y EN DIRECTO? La selección colombiana debutará en el Mundial Sub 20 ante Arabia Saudita por la primera fecha del Grupo F.

Los cafeteros y asiáticos comparten grupo con Noruega y Nigeria. Los dos primeros pasan a la siguiente fase.

A continuación, te compartimos los canales para no perderte el duelo de Colombia vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20.

¿Dónde ver Colombia vs. Arabia Saudita EN VIVO GRATIS?

El partido de Colombia vs. Arabia Saudita en vivo por la fecha 1 del Mundial Sub 20 será transmitido por Caracol TV, RCN, DIRECTV Sports y DGO en todo Colombia. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.

¿Qué canales transmiten Colombia vs. Arabia Saudita HOY EN VIVO?

En Colombia lo pasa: Caracol TV, RCN Nuestra Tele, DIRECTV, DGO

En Chile lo pasa: DIRECTV, DGO

En Ecuador lo pasa: DIRECTV, DGO

En Perú lo pasa: DIRECTV, DGO

En México lo pasa: ViX, Amazon Prime

En Estados Unidos lo pasa: Telemundo, Amazon Prime, FOX Sports

