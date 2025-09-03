¿Dónde ver Colombia vs. Bolivia EN VIVO y EN DIRECTO? La selección colombiana enfrentará este jueves 4 de septiembre a Bolivia en Barranquilla por la penúltima jornada de las Eliminatorias 2026, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo buscará los 3 puntos para sellar su clasificación al Mundial del 2026.
Por otro lado, la Verde, irá con la finalidad de no perder, para seguir en la lucha por el repechaje, sin su máximo figura, Ramiro Vaca, quien fue suspendido por Conmebol por dar positivo en antidoping.
Para que puedas ver el partido entre Colombia vs. Bolivia, te vamos a mostrar a continuación, qué canales debes de ver en Colombia, Bolivia, Sudamérica, España, México y Estados Unidos, para que no te pierdas de ni un solo detalle.
¿Dónde ver Colombia vs. Bolivia EN VIVO GRATIS?
El partido de Colombia vs. Bolivia por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, será transmitido por el canal de Gol Caracol y RCN en toda Colombia, en Bolivia será transmitido por Tigo Sports. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.
¿Qué canales transmiten Colombia vs. Bolivia HOY EN VIVO?
- En Argentina lo pasa: TyC Sports
- En Paraguay lo pasa: Hei
- En Uruguay lo pasa: DirecTV, AUF TV y Antel TV
- En Chile lo pasa: Chilevisión y Disney+
- En Ecuador lo pasa: ECDF
- En Venezuela lo pasa: Televen
- En Perú lo pasa: Movistar Eventos
- En Brasil lo pasa: Globo
- En Colombia lo pasa: Gol Caracol y RCN
- En Bolivia lo pasa: Tigo Sports
- En Estados Unidos lo pasa: Fanatiz
¿Cómo ver partido Colombia vs. Bolivia en Perú?
El partido de Colombia vs. Bolivia por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, será transmitido en Perú por Movistar Eventos.
¿En dónde televisan partido Colombia vs. Bolivia EN DIRECTO, en Colombia?
El partido de Colombia vs. Bolivia en vivo por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, será transmitido en Colombia por Gol Caracol y RCN.
¿En qué canales ver partido Colombia vs. Bolivia en Bolivia?
El partido de Colombia vs. Bolivia en vivo por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, será transmitido en Bolivia por Tigo Sports.
¿Cómo ver partido Colombia vs. Bolivia en Estados Unidos?
El partido de Colombia vs. Bolivia en vivo por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, será transmitido en Estados Unidos por Fanatiz.