¿Dónde ver Colombia vs. Bolivia EN VIVO y EN DIRECTO? La selección colombiana enfrentará este jueves 4 de septiembre a Bolivia en Barranquilla por la penúltima jornada de las Eliminatorias 2026, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo buscará los 3 puntos para sellar su clasificación al Mundial del 2026.

Por otro lado, la Verde, irá con la finalidad de no perder, para seguir en la lucha por el repechaje, sin su máximo figura, Ramiro Vaca, quien fue suspendido por Conmebol por dar positivo en antidoping.

Para que puedas ver el partido entre Colombia vs. Bolivia, te vamos a mostrar a continuación, qué canales debes de ver en Colombia, Bolivia, Sudamérica, España, México y Estados Unidos, para que no te pierdas de ni un solo detalle.

Repasa qué canales transmiten en vivo el partido de Colombia vs. Bolivia por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 en el estadio Metropolitano.

¿Dónde ver Colombia vs. Bolivia EN VIVO GRATIS?

El partido de Colombia vs. Bolivia por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, será transmitido por el canal de Gol Caracol y RCN en toda Colombia, en Bolivia será transmitido por Tigo Sports. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.

¿Qué canales transmiten Colombia vs. Bolivia HOY EN VIVO?

En Argentina lo pasa: TyC Sports

En Paraguay lo pasa: Hei

En Uruguay lo pasa: DirecTV, AUF TV y Antel TV

En Chile lo pasa: Chilevisión y Disney+

En Ecuador lo pasa: ECDF

En Venezuela lo pasa: Televen

En Perú lo pasa: Movistar Eventos

En Brasil lo pasa: Globo

En Colombia lo pasa: Gol Caracol y RCN

En Bolivia lo pasa: Tigo Sports

En Estados Unidos lo pasa: Fanatiz

📋¡𝗣𝗿𝗼́𝘅𝗶𝗺𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗮𝗱𝗮: 𝗘𝗟 𝗢𝗕𝗝𝗘𝗧𝗜𝗩𝗢 𝗱𝗲 𝗧𝗢𝗗𝗢𝗦!



Ellos son los 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝗱𝗼𝘀 por 𝗡𝗲́𝘀𝘁𝗼𝗿 𝗟𝗼𝗿𝗲𝗻𝘇𝗼 para disputar las jornadas 𝟭𝟳 y 𝟭𝟴 de las 𝗖𝗹𝗮𝘀𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮𝘀 𝗮 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝗽𝗮 𝗠𝘂𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗙𝗜𝗙𝗔 𝟮𝟬𝟮𝟲… pic.twitter.com/vFVuBOAJoj — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) August 29, 2025

¿Cómo ver partido Colombia vs. Bolivia en Perú?

El partido de Colombia vs. Bolivia por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, será transmitido en Perú por Movistar Eventos.

¿En dónde televisan partido Colombia vs. Bolivia EN DIRECTO, en Colombia?

El partido de Colombia vs. Bolivia en vivo por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, será transmitido en Colombia por Gol Caracol y RCN.

¿En qué canales ver partido Colombia vs. Bolivia en Bolivia?

El partido de Colombia vs. Bolivia en vivo por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, será transmitido en Bolivia por Tigo Sports.

¿Cómo ver partido Colombia vs. Bolivia en Estados Unidos?

El partido de Colombia vs. Bolivia en vivo por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, será transmitido en Estados Unidos por Fanatiz.