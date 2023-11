A QUÉ HORA JUEGA COLOMBIA VS BRASIL

Colombia recibe a Brasil por la fecha 5 de las Eliminatorias al Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. A continuación, conoce en qué canales y dónde se puede ver el partido en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Caracol y RCN transmiten el encuentro en Colombia, mientras que Globo y SporTV pasan la transmisión en Brasil y El Canal del Fútbol (ECDF) en Ecuador. TyC Sports 2 pasa el duelo en Argentina, Paramount en Chile, HEI Now en Paraguay, Antel TV y DSports en Uruguay, TyC Sports en Bolivia, Simple Plus y Venevisión en Venezuela; ViX en México y Estados Unidos, Movistar en España, y Movistar Eventos en Perú. No te pierdas este partidazo y síguelo aquí en vivo.