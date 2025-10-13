La selección sigue preparándose para disputar Copa del Mundo 2026. Colombia y Canadá se enfrentarán este martes 14 de octubre en el Red Bull Arena de New Jersey, por partido amistoso FIFA. Aquí te contamos a qué hora juega, en qué canal va y dónde verlo EN VIVO.

Dónde ver Colombia vs Canadá EN VIVO

El partido de Colombia vs Canadá será transmitido por Gol Caracol y RCN en Colombia, además del servicio de streaming Caracol Play, donde los suscriptores podrán seguir la señal en línea desde cualquier dispositivo. Además, el encuentro podrá verse por internet a través de la señal de RCN Total, disponible para dispositivos móviles, tablets y computadoras.

En caso de no tener acceso a la señal televisiva, los fanáticos podrán seguir el minuto a minuto en las redes sociales oficiales de El Comercio.

Colombia vs. Canadá EN VIVO: revisa a qué hora juegan, dónde se enfrentan y en qué canales ver el partido amistoso FIFA. / LUIS ACOSTA

A qué hora juega Colombia vs Canadá

El partido entre Colombia vs Canadá se disputará este martes 14 de octubre de 2025 en el Red Bull Arena de New Jersey por partido amistoso FIFA 2025. El partido comenzará a la 7:00 p.m. (hora de Colombia).

Canal TV, Colombia vs Canadá para ver en Colombia

La transmisión del partido de Colombia vs Canadá estará disponible en televisión abierta y por cable:

Canales abiertos: Gol Caracol y RCN

Gol Caracol y RCN Cable y streaming: RCN Total y Caracol TV

Los aficionados también podrán seguir el minuto a minuto desde las plataformas digitales de El Comercio.

Hora del partido de Colombia vs. Canadá por amistoso FIFA y en qué canales ver el partido EN VIVO. / LUIS ACOSTA

Cómo llegan Colombia y Canadá

La seleccion Colombia llega con los ánimos al tope, luego de apabullar por 4-0 a México el último sábado por partido amistoso internacional en Estados Unidos, con miras al Mundial 2026.

Por otro lado, Canadá se sigue preparando para albergar el Mundial 2026, donde será sede junto a México y Estados Unidos. En su último amistoso cayó por la mínima diferencia ante Australia.

Posibles alineaciones de Colombia vs Canadá