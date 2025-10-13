La selección sigue preparándose para disputar Copa del Mundo 2026. Colombia y Canadá se enfrentarán este martes 14 de octubre en el Red Bull Arena de New Jersey, por partido amistoso FIFA. Aquí te contamos a qué hora juega, en qué canal va y dónde verlo EN VIVO.
Dónde ver Colombia vs Canadá EN VIVO
El partido de Colombia vs Canadá será transmitido por Gol Caracol y RCN en Colombia, además del servicio de streaming Caracol Play, donde los suscriptores podrán seguir la señal en línea desde cualquier dispositivo. Además, el encuentro podrá verse por internet a través de la señal de RCN Total, disponible para dispositivos móviles, tablets y computadoras.
En caso de no tener acceso a la señal televisiva, los fanáticos podrán seguir el minuto a minuto en las redes sociales oficiales de El Comercio.
A qué hora juega Colombia vs Canadá
El partido entre Colombia vs Canadá se disputará este martes 14 de octubre de 2025 en el Red Bull Arena de New Jersey por partido amistoso FIFA 2025. El partido comenzará a la 7:00 p.m. (hora de Colombia).
Canal TV, Colombia vs Canadá para ver en Colombia
La transmisión del partido de Colombia vs Canadá estará disponible en televisión abierta y por cable:
- Canales abiertos: Gol Caracol y RCN
- Cable y streaming: RCN Total y Caracol TV
Los aficionados también podrán seguir el minuto a minuto desde las plataformas digitales de El Comercio.
Cómo llegan Colombia y Canadá
La seleccion Colombia llega con los ánimos al tope, luego de apabullar por 4-0 a México el último sábado por partido amistoso internacional en Estados Unidos, con miras al Mundial 2026.
Por otro lado, Canadá se sigue preparando para albergar el Mundial 2026, donde será sede junto a México y Estados Unidos. En su último amistoso cayó por la mínima diferencia ante Australia.
Posibles alineaciones de Colombia vs Canadá
- Alineación de Colombia: Kevin Mier; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Álvaro Angulo; Richard Ríos, Jefferson Lerma, James Rodríguez, Kevin Serna, Luis Suárez, Luis Díaz.
- Alineación de Canadá: Paul Izzo; Jacob Italiano, Alessandro Circati, Milos Degenek, Cam Burguess, Kye Rowles, Aiden O’ Neill, Max Balard, Connor Metcalfe, Nestory Irankunda y Mohamed Toure.