El partido amistoso de Colombia vs. Chile se jugará este viernes 13 de noviembre de 2026 a las 19:00 horas (hora colombiana) en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali. La selección cafetera no contará con el extremo Luis Díaz, quien se está recuperando de una lesión; el portero Álvaro Montero, de Boca Juniors, que no fue convocado al llegar a un acuerdo con el seleccionador, Néstor Lorenzo, y el centrocampista Richard Ríos, del Al-Ittihad. ¿Qué canales pasan el partido de Colombia vs. Chile HOY por TV ONLINE? Caracol TV, RCN y Mega transmiten el partido de Colombia vs. Chile por señal abierta, cable y streaming.

Repasa los canales TV que transmite el partido entre Colombia vs. Chile EN VIVO, este viernes 13 de noviembre, por partido amistoso de la fecha FIFA.

¿Qué canales TV transmiten Colombia vs. Chile EN VIVO por partido amistoso?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Colombia vs. Chile EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este viernes 13 de noviembre del 2026.

Para Colombia, el partido de Colombia vs. Chile será transmitido a través de Gol Caracol, RCN y Caracol TV por señal abierta, cable y streaming.

El partido de Colombia vs. Chile será transmitido por Mega y Mega 2 para Chile. Por otro lado, en Estados Unidos podrás ver el partido a través de Fanatiz.

¿Dónde ver Colombia vs. Chile ONLINE y GRATIS por partido amistoso?

El partido entre Colombia vs. Chile por amistoso FIFA lo podrás ver online por streaming a través de Caracol Play en Colombia, y por la web de Mega en Chile.

¿A qué hora juega Colombia vs. Chile HOY por partido amistoso?

El partido entre Colombia vs. Chile empieza a las 7:00 PM de Colombia y 9:00 PM de Paraguay el viernes 13 de noviembre del 2026.

Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica : 7:00 PM

: 7:00 PM Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 8:00 PM

8:00 PM Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 9:00 PM

9:00 PM Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:00 PM

10:00 PM Hora en España: 3:00 AM del sábado

¿En qué canal ver partido de Colombia vs. Chile, en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Colombia vs. Chile por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por Fanatiz, señal que posee los derechos del encuentro vía streaming.

Fanatiz

¿En qué canal ver partido de Colombia vs. Chile , en Chile?

En Chile, el partido de Colombia vs. Chile por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por Mega y Mega 2, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de la página web de Mega.

Mega

Mega 2

¿En qué canal ver partido de Colombia vs. Chile, en Colombia?

En Colombia, el partido de Colombia vs. Chile por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por Gol Caracol y RCN, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Caracol Play.