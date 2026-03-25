La selección sigue preparándose para disputar Copa del Mundo 2026. Colombia y Croacia se enfrentarán este jueves 26 de marzo en el Camping World Stadium, por partido amistoso FIFA. Aquí te contamos a qué hora juega, en qué canal va y dónde verlo EN VIVO.

Dónde ver Colombia vs Croacia EN VIVO

El partido de Colombia vs Croacia será transmitido por Gol Caracol y RCN en Colombia, además del servicio de streaming Caracol Play, donde los suscriptores podrán seguir la señal en línea desde cualquier dispositivo. Además, el encuentro podrá verse por internet a través de la señal de RCN Total, disponible para dispositivos móviles, tablets y computadoras.

En caso de no tener acceso a la señal televisiva, los fanáticos podrán seguir el minuto a minuto en las redes sociales oficiales de El Comercio.

Colombia�s players celebrate after winning the international friendly football match against Australia at Citifield stadium in the Queens borough of New York City on November 18, 2025. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP) / CHARLY TRIBALLEAU

A qué hora juega Colombia vs Croacia

El partido entre Colombia vs Croacia se disputará este jueves 26 de marzo del 2026 en el Camping World Stadium de Florida por partido amistoso FIFA 2026. El partido comenzará a la 6:30 p.m. (hora de Colombia).

Canal TV, Colombia vs Croacia para ver en Colombia

La transmisión del partido de Colombia vs Croacia estará disponible en televisión abierta y por cable:

Canales abiertos: Gol Caracol y RCN

Gol Caracol y RCN Cable y streaming: RCN Total y Caracol TV

Los aficionados también podrán seguir el minuto a minuto desde las plataformas digitales de El Comercio.

Cómo llegan Colombia y Croacia

La seleccion Colombia llega a este duelo con un invicto en los últimos nueve partidos entre amistosos y partidos oficiales. En los últimos dos amistosos por la fecha FIFA se enfrentó ante Nueva Zelanda (2-1) y Australia (3-0).

Por su lado, Croacia es un rival duro de roer. Con estrellas que combinan juventud y experiencia, será un buen medidor para los dirigidos por Néstor Lorenzo.

Posibles alineaciones de Colombia vs Croacia