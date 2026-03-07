Por Redacción EC

Colombia vs. Cuba se enfrentan hoy domingo 8 de marzo por la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol 2026. El partido corresponde al Grupo A y se jugará en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico, donde ambas selecciones buscan sumar una victoria clave en el torneo internacional.

La selección Colombia llega con grandes expectativas y buscará imponerse ante Cuba en uno de los encuentros más atractivos de la jornada. A continuación, revisa a qué hora juegan y qué canal transmite el Colombia vs. Cuba EN VIVO.

¿A qué hora juega Colombia vs. Cuba hoy por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

El partido entre Colombia y Cuba se disputará este domingo 8 de marzo con el siguiente horario principal:

  • Colombia/Perú: 11:00 a.m.
  • Estados Unidos (ET): 11:00 a.m.
  • México: 10:00 a.m.
  • Venezuela/Cuba: 12:00 p.m.

El duelo se jugará en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, sede del Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Colombia vs Cuba EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 desde el Estadio Hiram Bithorn de San Juan.
¿Dónde ver Colombia vs. Cuba EN VIVO por TV y streaming?

La transmisión del juego entre Colombia y Cuba estará disponible en televisión y plataformas de streaming dependiendo del país.

En Colombia:

  • Win Sports
  • Béisbol Play

Streaming en Colombia:

  • Win Play
  • Béisbol Play

En Venezuela:

  • Venevisión
  • Televen
  • TVES
  • IVC

En Latinoamérica:

  • ESPN
  • Disney+ Premium

En Estados Unidos:

  • FOX Sports
  • FOX Deportes
  • FS1
  • Tubi
  • FOX Sports App

¿Qué canal transmite Colombia vs. Cuba EN VIVO por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú11:00 a.m.ESPNDisney+ Premium
Colombia11:00 a.m.Win Sports, ESPNWin Play, Disney+ Premium
Venezuela12:00 p.m.Venevisión, Televen, TVES y ByM SportsVenevisión Play y Béisbol Play
Puerto Rico12:00 p.m.Béisbol PlayBéisbol Play
República Dominicana12:00 p.m.Béisbol PlayBéisbol Play
Nicaragua10:00 a.m.Béisbol PlayBéisbol Play
Panamá11:00 a.m.Béisbol PlayBéisbol Play
México10:00 a.m.Béisbol PlayBéisbol Play
Estados Unidos (ET)11:00 a.m.FOX SportsBéisbol Play

Colombia vs. Cuba: partido clave del Grupo A

El enfrentamiento forma parte del Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol 2026, donde también compiten Colombia, Cuba, Panamá, Puerto Rico y Canadá. Los dos mejores equipos del grupo avanzarán a los cuartos de final del torneo.

El campeonato, considerado el torneo internacional más importante del béisbol, se disputa del 5 al 17 de marzo de 2026 con 20 selecciones participantes.

Colombia vs. Cuba: ficha del partido

  • Partido: Colombia vs. Cubal
  • Competencia: Clásico Mundial de Béisbol 2026
  • Fecha: domingo 8 de marzo de 2026
  • Hora: 11:00 a.m. (hora de Bogotá)
  • Estadio: Hiram Bithorn, San Juan
  • TV en Colombia: Win Sports, ESPN
  • Streaming: Win Play y Disney+

