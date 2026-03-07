Colombia vs. Cuba se enfrentan hoy domingo 8 de marzo por la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol 2026. El partido corresponde al Grupo A y se jugará en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico, donde ambas selecciones buscan sumar una victoria clave en el torneo internacional.

La selección Colombia llega con grandes expectativas y buscará imponerse ante Cuba en uno de los encuentros más atractivos de la jornada. A continuación, revisa a qué hora juegan y qué canal transmite el Colombia vs. Cuba EN VIVO.

¿A qué hora juega Colombia vs. Cuba hoy por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

El partido entre Colombia y Cuba se disputará este domingo 8 de marzo con el siguiente horario principal:

Colombia/Perú: 11:00 a.m.

11:00 a.m. Estados Unidos (ET): 11:00 a.m.

11:00 a.m. México: 10:00 a.m.

10:00 a.m. Venezuela/Cuba: 12:00 p.m.

El duelo se jugará en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, sede del Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

¿Dónde ver Colombia vs. Cuba EN VIVO por TV y streaming?

La transmisión del juego entre Colombia y Cuba estará disponible en televisión y plataformas de streaming dependiendo del país.

En Colombia:

Win Sports

Béisbol Play

Streaming en Colombia:

Win Play

Béisbol Play

En Venezuela:

Venevisión

Televen

TVES

IVC

En Latinoamérica:

ESPN

Disney+ Premium

En Estados Unidos:

FOX Sports

FOX Deportes

FS1

Tubi

FOX Sports App

¿Qué canal transmite Colombia vs. Cuba EN VIVO por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 11:00 a.m. ESPN Disney+ Premium Colombia 11:00 a.m. Win Sports, ESPN Win Play, Disney+ Premium Venezuela 12:00 p.m. Venevisión, Televen, TVES y ByM Sports Venevisión Play y Béisbol Play Puerto Rico 12:00 p.m. Béisbol Play Béisbol Play República Dominicana 12:00 p.m. Béisbol Play Béisbol Play Nicaragua 10:00 a.m. Béisbol Play Béisbol Play Panamá 11:00 a.m. Béisbol Play Béisbol Play México 10:00 a.m. Béisbol Play Béisbol Play Estados Unidos (ET) 11:00 a.m. FOX Sports Béisbol Play

Colombia vs. Cuba: partido clave del Grupo A

El enfrentamiento forma parte del Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol 2026, donde también compiten Colombia, Cuba, Panamá, Puerto Rico y Canadá. Los dos mejores equipos del grupo avanzarán a los cuartos de final del torneo.

El campeonato, considerado el torneo internacional más importante del béisbol, se disputa del 5 al 17 de marzo de 2026 con 20 selecciones participantes.

