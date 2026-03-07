Colombia vs. Cuba se enfrentan hoy domingo 8 de marzo por la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol 2026. El partido corresponde al Grupo A y se jugará en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico, donde ambas selecciones buscan sumar una victoria clave en el torneo internacional.
La selección Colombia llega con grandes expectativas y buscará imponerse ante Cuba en uno de los encuentros más atractivos de la jornada. A continuación, revisa a qué hora juegan y qué canal transmite el Colombia vs. Cuba EN VIVO.
¿A qué hora juega Colombia vs. Cuba hoy por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?
El partido entre Colombia y Cuba se disputará este domingo 8 de marzo con el siguiente horario principal:
- Colombia/Perú: 11:00 a.m.
- Estados Unidos (ET): 11:00 a.m.
- México: 10:00 a.m.
- Venezuela/Cuba: 12:00 p.m.
El duelo se jugará en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, sede del Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol 2026.
¿Dónde ver Colombia vs. Cuba EN VIVO por TV y streaming?
La transmisión del juego entre Colombia y Cuba estará disponible en televisión y plataformas de streaming dependiendo del país.
En Colombia:
- Win Sports
- Béisbol Play
Streaming en Colombia:
- Win Play
- Béisbol Play
En Venezuela:
- Venevisión
- Televen
- TVES
- IVC
En Latinoamérica:
- ESPN
- Disney+ Premium
En Estados Unidos:
- FOX Sports
- FOX Deportes
- FS1
- Tubi
- FOX Sports App
¿Qué canal transmite Colombia vs. Cuba EN VIVO por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|11:00 a.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Colombia
|11:00 a.m.
|Win Sports, ESPN
|Win Play, Disney+ Premium
|Venezuela
|12:00 p.m.
|Venevisión, Televen, TVES y ByM Sports
|Venevisión Play y Béisbol Play
|Puerto Rico
|12:00 p.m.
|Béisbol Play
|Béisbol Play
|República Dominicana
|12:00 p.m.
|Béisbol Play
|Béisbol Play
|Nicaragua
|10:00 a.m.
|Béisbol Play
|Béisbol Play
|Panamá
|11:00 a.m.
|Béisbol Play
|Béisbol Play
|México
|10:00 a.m.
|Béisbol Play
|Béisbol Play
|Estados Unidos (ET)
|11:00 a.m.
|FOX Sports
|Béisbol Play
Colombia vs. Cuba: partido clave del Grupo A
El enfrentamiento forma parte del Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol 2026, donde también compiten Colombia, Cuba, Panamá, Puerto Rico y Canadá. Los dos mejores equipos del grupo avanzarán a los cuartos de final del torneo.
El campeonato, considerado el torneo internacional más importante del béisbol, se disputa del 5 al 17 de marzo de 2026 con 20 selecciones participantes.
Colombia vs. Cuba: ficha del partido
- Partido: Colombia vs. Cubal
- Competencia: Clásico Mundial de Béisbol 2026
- Fecha: domingo 8 de marzo de 2026
- Hora: 11:00 a.m. (hora de Bogotá)
- Estadio: Hiram Bithorn, San Juan
- TV en Colombia: Win Sports, ESPN
- Streaming: Win Play y Disney+