Colombia y Francia se enfrentan este domingo 29 de marzo del 2026 por partido amistoso en la fecha FIFA previa al Mundial 2026 en el estadio Northwest. En su último amistoso, la selección cafetera cayó 2-1 ante Croacia, sin embargo, se espera que contra la selección francesa muestre otra cara y saque un buen resultado. Por otro lado, Francia plagada de estrellas, llega de vencer sin problemas a Brasil por 2-1 y se convirtió en favorita a ser campeona del mundo. A continuación, repasa los horarios, en qué canal ver partido y dónde mirar ONLINE el amistoso.

¿Dónde ver Colombia vs Francia por amistoso FIFA?

El partido de Colombia vs Francia será transmitido a través de Gol Caracol y RCN para toda Colombia por amistoso FIFA. En Estados Unidos, el amistoso va a través de Telemundo y Universo.

Podrás ver el partido de la selección Colombia por señal abierta en los canales de Caracol TV y RCN. Por cable, el amistoso va por los diferentes cableoperadores que cuentan Gol Caracol y RCN como: Movistar TV, DirecTV, Claro TV, entre otros. Por streaming, podrás seguir el partido amistoso a través de Caracol Play.

Revisa qué canales transmiten el partido de Colombia vs Francia y los horarios para ver la amistoso FIFA 2026 en el estadio Northwest este domingo 29 de marzo.

¿A qué hora juega Colombia vs Francia HOY por amistoso FIFA?

El partido de Colombia vs Francia por amistoso FIFA empieza a las 2:00 PM de Colombia este domingo 29 de marzo del 2026.

Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica : 1:00 PM

: 1:00 PM Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 2:00 PM

2:00 PM Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 3:00 PM

3:00 PM Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 4:00 PM

4:00 PM Hora en España: 8:00 PM

¿Qué canal transmite Colombia vs Francia EN VIVO por amistoso FIFA?

País Horarios Canal TV Streaming Colombia 2:00 PM Gol Caracol y RCN Caracol Play Ecuador 2:00 PM El Canal del Fútbol ECDF Argentina 4:00 PM DirecTV Sports DGO México 1:00 PM Claro Sports Claro TV Estados Unidos 3:00 PM Telemundo y Universo Telemundo

Horario, TV y dónde ver Colombia vs Francia EN VIVO por amistoso FIFA

Fecha : Domingo 29 de marzo del 2026

: Domingo 29 de marzo del 2026 Partido : Colombia vs Francia

: Colombia vs Francia Horario : 2:00 PM hora de Colombia

: 2:00 PM hora de Colombia Canal : Gol Caracol y RCN

: Gol Caracol y RCN Estadio: Northwest

¿En qué canal ver, Colombia vs Francia en Colombia por amistoso FIFA?

En Colombia, el partido de Colombia vs Francia será transmitido a través de Gol Caracol y RCN por amistoso FIFA.

Colombia vs Francia este domingo 29 de marzo del 2026 en el estadio Northwest por amistoso FIFA 2026.

¿En qué canal ver, Colombia vs Francia en Estados Unidos por amistoso FIFA?

En Estados Unidos, el partido de Colombia vs Francia será transmitido a través de Telemundo y Universo por amistoso FIFA.

¿En qué canal ver, Colombia vs Francia en Argentina por amistoso FIFA?

En Argentina, el partido de Colombia vs Francia será transmitido a través de DirecTV Sports por amistoso FIFA.

Alineaciones de Colombia vs Francia

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Yerson Mosquera, Deiver Machado; Jéfferson Lerma, Gustavo Puerta; Jorge Carrascal, Jhon Arias, Luis Díaz y Luis Suárez.

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Yerson Mosquera, Deiver Machado; Jéfferson Lerma, Gustavo Puerta; Jorge Carrascal, Jhon Arias, Luis Díaz y Luis Suárez. Francia: Lucas Chevalier; Pierre Kalulu, Ibrahima Konate, Maxence Lacroix, Lucas Hernández; Ngolo Kanté, Eduardo Camavinga; Warren Zaire-Emery, Rayan Cherki, Desire Doué y Marcus Thuram.