Colombia y Francia se enfrentan este domingo 29 de marzo del 2026 por partido amistoso en la fecha FIFA previa al Mundial 2026 en el estadio Northwest. En su último amistoso, la selección cafetera cayó 2-1 ante Croacia, sin embargo, se espera que contra la selección francesa muestre otra cara y saque un buen resultado. Por otro lado, Francia plagada de estrellas, llega de vencer sin problemas a Brasil por 2-1 y se convirtió en favorita a ser campeona del mundo. A continuación, repasa los horarios, en qué canal ver partido y dónde mirar ONLINE el amistoso.
¿Dónde ver Colombia vs Francia por amistoso FIFA?
El partido de Colombia vs Francia será transmitido a través de Gol Caracol y RCN para toda Colombia por amistoso FIFA. En Estados Unidos, el amistoso va a través de Telemundo y Universo.
Podrás ver el partido de la selección Colombia por señal abierta en los canales de Caracol TV y RCN. Por cable, el amistoso va por los diferentes cableoperadores que cuentan Gol Caracol y RCN como: Movistar TV, DirecTV, Claro TV, entre otros. Por streaming, podrás seguir el partido amistoso a través de Caracol Play.
¿A qué hora juega Colombia vs Francia HOY por amistoso FIFA?
El partido de Colombia vs Francia por amistoso FIFA empieza a las 2:00 PM de Colombia este domingo 29 de marzo del 2026.
- Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 1:00 PM
- Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 2:00 PM
- Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 3:00 PM
- Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 4:00 PM
- Hora en España: 8:00 PM
¿Qué canal transmite Colombia vs Francia EN VIVO por amistoso FIFA?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Colombia
|2:00 PM
|Gol Caracol y RCN
|Caracol Play
|Ecuador
|2:00 PM
|El Canal del Fútbol
|ECDF
|Argentina
|4:00 PM
|DirecTV Sports
|DGO
|México
|1:00 PM
|Claro Sports
|Claro TV
|Estados Unidos
|3:00 PM
|Telemundo y Universo
|Telemundo
Horario, TV y dónde ver Colombia vs Francia EN VIVO por amistoso FIFA
- Fecha: Domingo 29 de marzo del 2026
- Partido: Colombia vs Francia
- Horario: 2:00 PM hora de Colombia
- Canal: Gol Caracol y RCN
- Estadio: Northwest
¿En qué canal ver, Colombia vs Francia en Colombia por amistoso FIFA?
En Colombia, el partido de Colombia vs Francia será transmitido a través de Gol Caracol y RCN por amistoso FIFA.
¿En qué canal ver, Colombia vs Francia en Estados Unidos por amistoso FIFA?
En Estados Unidos, el partido de Colombia vs Francia será transmitido a través de Telemundo y Universo por amistoso FIFA.
¿En qué canal ver, Colombia vs Francia en Argentina por amistoso FIFA?
En Argentina, el partido de Colombia vs Francia será transmitido a través de DirecTV Sports por amistoso FIFA.
Alineaciones de Colombia vs Francia
- Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Yerson Mosquera, Deiver Machado; Jéfferson Lerma, Gustavo Puerta; Jorge Carrascal, Jhon Arias, Luis Díaz y Luis Suárez.
- Francia: Lucas Chevalier; Pierre Kalulu, Ibrahima Konate, Maxence Lacroix, Lucas Hernández; Ngolo Kanté, Eduardo Camavinga; Warren Zaire-Emery, Rayan Cherki, Desire Doué y Marcus Thuram.