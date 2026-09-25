El partido amistoso de Colombia vs México se jugará este sábado 26 de septiembre de 2026 a las 20:00 horas (hora colombiana) en el M&T Bank Stadium en Baltimore, Maryland, Estados Unidos. Es el primer partido para ambas selecciones tras el Mundial 2026. Marcará el debut de Rafael Márquez como director técnico del conjunto mexicano. Por su parte, la selección colombiana asume una nueva etapa de renovación liderada por Néstor Lorenzo tras los retiros de referentes como James Rodríguez. ¿Qué canales pasan el partido de Colombia vs. México HOY por TV ONLINE? Caracol TV, RCN, TUDN, Canal 5, Azteca 7, Azteca Deportes y Claro Sports transmiten el partido de Colombia vs. México por señal abierta, cable y streaming.
¿Qué canales TV transmiten Colombia vs. México EN VIVO por partido amistoso?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Colombia vs. México EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este sábado 26 de septiembre.
Para Colombia, el partido de Colombia vs. México será transmitido a través de Gol Caracol, RCN y Caracol TV por señal abierta, cable y streaming.
El partido de Colombia vs. México será transmitido por Canal 5, TUDN, Azteca 7, Claro Sports y Azteca Deportes para México. Por otro lado, en Estados Unidos podrás ver el partido a través de TUDN, Univision y ViX.
¿Dónde ver Colombia vs. México ONLINE y GRATIS por partido amistoso?
El partido entre Colombia vs. México por amistoso FIFA lo podrás ver online por streaming a través de Caracol Play en Colombia, y por TUDN App en México.
¿A qué hora juega Colombia vs. México HOY por partido amistoso?
El partido entre Colombia vs. México empieza a las 8:00 PM de Colombia y 7:00 PM de México el sábado 26 de septiembre del 2026.
- Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 7:00 PM
- Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 8:00 PM
- Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 9:00 PM
- Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:00 PM
- Hora en España: 3:00 AM
¿En qué canal ver partido de Colombia vs. México, en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido de Colombia vs. México por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por TUDN y Univision, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- TUDN
- Univision
- ViX
¿En qué canal ver partido de Colombia vs. México, en México?
En México, el partido de Colombia vs. México por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por TUDN, Canal 5, Azteca 7 y Azteca Deportes, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de TUDN App.
- TUDN
- Canal 5
- Azteca 7
- Azteca Deportes
¿En qué canal ver partido de Colombia vs. México, en Colombia?
En Colombia, el partido de Colombia vs. México por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por Gol Caracol y RCN, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Caracol Play.
- Gol Caracol
- Caracol Play
- RCN