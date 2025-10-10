La Selección Colombia, subcampeona de América, medirá fuerzas ante México, anfitrión del Mundial 2026 que se viene preparando parano defraudar ante su público. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo cerró una gran Eliminatoria con una goleada de 6-3 ante Venezuela en Maturín y quedando en el tercer lugar de las Clasificatorias. Mientras que la Selección Nacional de México, ha perdido y ganado amistosos a lo largo de su preparación para la Copa del Mundo.

El partido de Colombia vs. México, será transmitido por Caracol TV (Gol Caracol) y RCN para toda Colombia. La señal de Caracol TV y RCN TV la podrás mirar por señal abierta, a través de una antena.

Por otro lado, en México, la transmisión del juego entre México y Colombia, lo podrás mirar por el Canal 5, TUDN y Azteca 7 mediante señal abierta y algún cableoperador o vía streaming por Vix+, de transmisión exclusiva en México.

¿Dónde ver Colombia vs. México EN VIVO HOY?

La transmisión del partido entre Colombia vs. México por amistoso de fecha FIFA será por Caracol TV (Gol Caracol) y RCN . Esas señales pasarán el partido de La Selección en Colombia. Con Caracol TV (Gol Caracol) y RCN, podrás ver el partido en señal abierta para todo el país mediante una antena digital

¿Cómo ver canal, Gol Caracol EN VIVO, en Colombia?

Para que puedas ver Gol Caracol EN VIVO en Colombia , tienes 3 opciones. La primera es por señal abierta. Con una antena digital conectada a tu televisor, podrás seguir el amistoso entre Colombia y México totalmente EN DIRECTO sin interrupciones.

También tienes la opción de verlo por cable, pero deberás contatar el servicio de algunos de los operadores que contienen en su parrilla de canales, América TV como: DirecTV, Claro TV, Movistar TV, ETB, EMCALI, ColCable, entre otros.

Finalmente, si deseas ver el partido desde tu celular, laptop, tablet, SmarTV o PC, tienes la opción de seguir el partido por el app de Caracol TV, que lo encontrarás en los dispositivos de Android i iOS como Caracol Play, o también mediante su sitio web.

¿En qué canal transmiten, RCN EN VIVO, en Colombia?

Para que puedas ver RCN EN VIVO en Colombia , tienes 3 opciones. La primera es por señal abierta. Con una antena digital conectada a tu televisor, podrás seguir el amistoso entre Colombia y México totalmente EN DIRECTO sin interrupciones.

También tienes la opción de verlo por cable, pero deberás contatar el servicio de algunos de los operadores que contienen en su parrilla de canales, RCN TV como: DirecTV, Claro TV, Movistar TV, ETB, EMCALI, ColCable, entre otros.

Finalmente, si deseas ver el partido desde tu celular, laptop, tablet, SmarTV o PC, tienes la opción de seguir el partido por la transmisión desde la web de RCN y su app. En El Comercio también podrás seguir el partido a través de su minuto a minuto.

¿En qué canal ver México vs. Colombia, en México?

En México, la transmisión del partido entre México vs Colombia por partido amistoso de fecha FIFA, lo podrás seguir a través de Azteca 7, Canal 5 y TUDN, tanto en señal abierta, cable y streaming.

¿A qué hora juega Colombia vs. México HOY?

El partido de Colombia vs. México por amistoso de la Fecha FIFA, se jugará este sábado 11 de octubre del 2025 a las 8:00 p.m. (hora de Colombia) en el AT&T Stadium.

Posibles alineaciones de Colombia vs. México

Alineación de Colombia: Kevin Mier; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Álvaro Angulo; Richard Ríos, Jefferson Lerma, James Rodríguez, Jaminton Campaz, Luis Suárez, Luis Díaz.

Alineación de México: Luis Ángel Malagón; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Carlos Rodríguez, Luis Romo, Marcel Ruiz; Hirving Lozano, Santiago Giménez y Alexis Vega.