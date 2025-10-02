¿Dónde ver Colombia vs. Noruega EN VIVO y EN DIRECTO? Colombia debutó este lunes con un sufrido triunfo por 1-0 sobre Arabia Saudí su participación en el Mundial sub-20 de Chile, en un partido en Talca que dominó en la mayor parte de las fases, pero que solo resolvió en el minuto 64 con un gol del extremo Óscar Perea.

A continuación, te compartimos los canales para no perderte el duelo de Colombia vs. Noruega por el Mundial Sub 20.

¿Dónde ver Colombia vs. Noruega EN VIVO GRATIS?

El partido de Colombia vs. Noruega en vivo por la fecha 2 del Mundial Sub 20 será transmitido por Caracol TV, RCN, DIRECTV Sports y DGO en todo Colombia. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.

¿Qué canales transmiten Colombia vs. Noruega HOY EN VIVO?

En Colombia lo pasa: Caracol TV, RCN Nuestra Tele, DIRECTV, DGO

En Chile lo pasa: DIRECTV, DGO

En Ecuador lo pasa: DIRECTV, DGO

En Perú lo pasa: DIRECTV, DGO

En México lo pasa: ViX, Amazon Prime

En Estados Unidos lo pasa: Telemundo, Amazon Prime, FOX Sports

¿Cómo ver partido de Colombia vs. Noruega en Perú?

El partido de Colombia vs. Noruega en vivo por la fecha 2 del Mundial Sub 20 será transmitido en Perú por DIRECTV y DGO.

¿En qué canales ver partido Colombia vs. Noruega en México?

El partido de Colombia vs. Noruega en vivo por la fecha 2 del Mundial Sub 20 será transmitido en México por ViX y Amazon Prime.

¿Cómo ver partido Colombia vs. Noruega en Estados Unidos?

El partido de Colombia vs. Noruega en vivo por la fecha 2 del Mundial Sub 20 será transmitido en Estados Unidos por Telemundo, Amazon Prime, FOX Sports.