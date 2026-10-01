El partido amistoso de Colombia vs Paraguay se jugará este viernes 2 de octubre de 2026 a las 19:00 horas (hora colombiana) en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. Los colombianos llegan tras empatar 1-1 con México y los paraguayos arriban luego de vencer 0-2 a Bolivia con un doblete de Miguel Almirón ¿Qué canales pasan el partido de Colombia vs. Paraguay HOY por TV ONLINE? Caracol TV, RCN, GEN y Trece transmiten el partido de Colombia vs. Paraguay por señal abierta, cable y streaming.

¿Qué canales TV transmiten Colombia vs. Paraguay EN VIVO por partido amistoso?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Colombia vs. Paraguay EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este viernes 2 de octubre del 2026.

Para Colombia, el partido de Colombia vs. Paraguay será transmitido a través de Gol Caracol, RCN y Caracol TV por señal abierta, cable y streaming.

El partido de Colombia vs. Paraguay será transmitido por GEN y Trece para Paraguay. Por otro lado, en Estados Unidos podrás ver el partido a través de Fanatiz y Triller TV.

¿Dónde ver Colombia vs. Paraguay ONLINE y GRATIS por partido amistoso?

El partido entre Colombia vs. Paraguay por amistoso FIFA lo podrás ver online por streaming a través de Caracol Play en Colombia, y por la web de GEN en Paraguay.

¿A qué hora juega Colombia vs. Paraguay HOY por partido amistoso?

El partido entre Colombia vs. Paraguay empieza a las 7:00 PM de Colombia y 9:00 PM de Paraguay el viernes 2 de octubre del 2026.

Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica : 7:00 PM

: 7:00 PM Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 8:00 PM

8:00 PM Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 9:00 PM

9:00 PM Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:00 PM

10:00 PM Hora en España: 3:00 AM

¿En qué canal ver partido de Colombia vs. Paraguay, en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Colombia vs. Paraguay por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por Fanatiz, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Triller TV.

Fanatiz

Triller TV

¿En qué canal ver partido de Colombia vs. Paraguay, en Paraguay?

En Paraguay, el partido de Colombia vs. Paraguay por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por Gen y Trece, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de la página web de GEN.

GEN

Trece

¿En qué canal ver partido de Colombia vs. Paraguay, en Colombia?

En Colombia, el partido de Colombia vs. Paraguay por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por Gol Caracol y RCN, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Caracol Play.