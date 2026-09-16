El partido entre Colombia y Polonia se jugará este jueves 17 de septiembre del 2026 por los octavos de final del Mundial Femenino Sub-20. El encuentro se disputará en el Estadio Municipal de Bielsko-Biała, desde las 11:30 a. m. (hora peruana). ¿Qué canales pasan el partido de Colombia vs. Polonia HOY por TV ONLINE? DirecTV, DSports, Caracol TV, RCN Televisión y otras señales transmitirán el encuentro entre Colombia vs. Polonia por cable TV y streaming.
¿Dónde ver Colombia vs. Polonia EN VIVO por el Mundial Femenino Sub-20 2026?
El partido de Colombia vs. Polonia EN VIVO será transmitido a través de DirecTV y DSports en Perú, Argentina, Chile y otros países de Sudamérica por los octavos de final del Mundial Femenino Sub-20 2026.
En Colombia, el duelo será transmitido por Caracol TV, RCN Televisión y Caracol Play. Mientras que en México, los aficionados podrán seguir el partido a través de ViX. En Estados Unidos, la transmisión estará a cargo de Fox Soccer Plus, fuboTV, Fox One y Telemundo Deportes.
- En Perú: DirecTV y DSports
- En Argentina: DirecTV y DSports
- En Chile: DirecTV y DSports
- En Colombia: Caracol TV, RCN Televisión y Caracol Play
- En México: ViX
- En Estados Unidos: Fox Soccer Plus, fuboTV, Fox One y Telemundo Deportes
¿A qué hora juega Colombia vs. Polonia por el Mundial Femenino Sub-20 2026?
El partido de Colombia vs. Polonia por los octavos de final del Mundial Femenino Sub-20 empieza a las 11:30 a. m. de Perú y Colombia este jueves 17 de septiembre del 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Municipal de Bielsko-Biała, en Polonia.
- Hora en México: 10:30 a. m.
- Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 11:30 a. m.
- Hora en Bolivia y Venezuela: 12:30 p. m.
- Hora en Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay: 1:30 p. m.
- Hora en Estados Unidos (ET): 12:30 p. m.
- Hora en España: 6:30 p. m.
¿Qué canal transmite Colombia vs. Polonia EN VIVO por el Mundial Femenino Sub-20 2026?
|País
|Horario
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|11:30 a. m.
|DirecTV y DSports
|DGO
|Colombia
|11:30 a. m.
|Caracol TV / RCN Televisión
|Caracol Play
|Ecuador
|11:30 a. m.
|DirecTV y DSports
|DGO
|Bolivia
|12:30 p. m.
|Tigo Sports
|Tigo Sports
|Venezuela
|12:30 p. m.
|DirecTV y DSports
|DGO
|Argentina
|1:30 p. m.
|DirecTV y DSports
|DGO
|Chile
|1:30 p. m.
|DirecTV y DSports
|DGO
|Brasil
|1:30 p. m.
|Sin transmisión
|Sin transmisión
|Paraguay
|1:30 p. m.
|DirecTV y DSports
|DGO
|Uruguay
|1:30 p. m.
|DirecTV y DSports
|DGO
|México
|10:30 a. m.
|ViX
|ViX
|Estados Unidos
|12:30 p. m.
|Fox Soccer Plus / Telemundo Deportes
|fuboTV / Fox One
Horario, canal TV y dónde ver Colombia vs. Polonia por el Mundial Femenino Sub-20 2026
- Fecha: Jueves 17 de septiembre del 2026.
- Partido: Colombia vs. Polonia.
- Horario: 11:30 a. m. hora de Lima, Perú.
- Canales: DirecTV y DSports en Perú y otros países de Sudamérica.
- Estadio: Municipal de Bielsko-Biała.
¿En qué canal transmiten Colombia vs. Polonia EN VIVO hoy por el Mundial Femenino Sub-20 en Perú?
En Perú, el partido de Colombia vs. Polonia por los octavos de final del Mundial Femenino Sub-20 se transmitirá EN VIVO por DirecTV y DSports. Asimismo, el encuentro podrá seguirse vía streaming a través de DGO.
- DirecTV
- DSports
¿En qué canal transmiten Colombia vs. Polonia EN VIVO hoy por el Mundial Femenino Sub-20 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido de Colombia vs. Polonia se transmitirá EN VIVO por Fox Soccer Plus y Telemundo Deportes. Asimismo, el encuentro podrá seguirse vía streaming a través de fuboTV y Fox One.
- Fox Soccer Plus
- Telemundo Deportes
- fuboTV
- Fox One
¿En qué canal transmiten Colombia vs. Polonia EN VIVO hoy por el Mundial Femenino Sub-20 en Colombia?
En Colombia, el partido de Colombia vs. Polonia por los octavos de final del Mundial Femenino Sub-20 se transmitirá EN VIVO por Caracol TV y RCN Televisión. Además, los aficionados podrán seguir la transmisión online mediante Caracol Play.
- Caracol TV
- RCN Televisión
- Caracol Play
¿En qué canal transmiten Colombia vs. Polonia EN VIVO hoy por el Mundial Femenino Sub-20 en Argentina?
En Argentina, el partido de Colombia vs. Polonia por los octavos de final del Mundial Femenino Sub-20 se transmitirá EN VIVO por DirecTV y DSports. Asimismo, el encuentro podrá seguirse vía streaming a través de DGO.
- DirecTV
- DSports
¿En qué canal transmiten Colombia vs. Polonia EN VIVO hoy por el Mundial Femenino Sub-20 en México?
En México, el partido de Colombia vs. Polonia por los octavos de final del Mundial Femenino Sub-20 se podrá ver EN VIVO a través de ViX.
- ViX
Alineaciones posibles de Colombia vs Polonia
- Colombia: Vargas; S. Arias, D. Sánchez, J. Lucumí, D. Machado; G. Puerta, J. Lerma, J. Arias; J. Rodríguez, J. Córdoba, L. Díaz.
- Polonia: Julia Woźniak; Martyna Bartczak, Emilia Sobierajska, Magda Piekarska, Zofia Pągowska; Inez Sikor, Zuzanna Witek, Weronika Araśniewicz, Jagoda Cyraniak; Oliwia Związek, Julia Gutowska.