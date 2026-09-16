El partido entre Colombia y Polonia se jugará este jueves 17 de septiembre del 2026 por los octavos de final del Mundial Femenino Sub-20. El encuentro se disputará en el Estadio Municipal de Bielsko-Biała, desde las 11:30 a. m. (hora peruana). ¿Qué canales pasan el partido de Colombia vs. Polonia HOY por TV ONLINE? DirecTV, DSports, Caracol TV, RCN Televisión y otras señales transmitirán el encuentro entre Colombia vs. Polonia por cable TV y streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Colombia vs. Polonia el jueves 17 de septiembre por los octavos de final del Mundial Femenino Sub-20.

¿Dónde ver Colombia vs. Polonia EN VIVO por el Mundial Femenino Sub-20 2026?

El partido de Colombia vs. Polonia EN VIVO será transmitido a través de DirecTV y DSports en Perú, Argentina, Chile y otros países de Sudamérica por los octavos de final del Mundial Femenino Sub-20 2026.

En Colombia, el duelo será transmitido por Caracol TV, RCN Televisión y Caracol Play. Mientras que en México, los aficionados podrán seguir el partido a través de ViX. En Estados Unidos, la transmisión estará a cargo de Fox Soccer Plus, fuboTV, Fox One y Telemundo Deportes.

En Perú: DirecTV y DSports

En Argentina: DirecTV y DSports

En Chile: DirecTV y DSports

En Colombia: Caracol TV, RCN Televisión y Caracol Play

En México: ViX

En Estados Unidos: Fox Soccer Plus, fuboTV, Fox One y Telemundo Deportes

¿A qué hora juega Colombia vs. Polonia por el Mundial Femenino Sub-20 2026?

El partido de Colombia vs. Polonia por los octavos de final del Mundial Femenino Sub-20 empieza a las 11:30 a. m. de Perú y Colombia este jueves 17 de septiembre del 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Municipal de Bielsko-Biała, en Polonia.

Hora en México: 10:30 a. m.

10:30 a. m. Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 11:30 a. m.

11:30 a. m. Hora en Bolivia y Venezuela: 12:30 p. m.

12:30 p. m. Hora en Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay: 1:30 p. m.

1:30 p. m. Hora en Estados Unidos (ET): 12:30 p. m.

12:30 p. m. Hora en España: 6:30 p. m.

¿Qué canal transmite Colombia vs. Polonia EN VIVO por el Mundial Femenino Sub-20 2026?

País Horario Canal TV Streaming Perú 11:30 a. m. DirecTV y DSports DGO Colombia 11:30 a. m. Caracol TV / RCN Televisión Caracol Play Ecuador 11:30 a. m. DirecTV y DSports DGO Bolivia 12:30 p. m. Tigo Sports Tigo Sports Venezuela 12:30 p. m. DirecTV y DSports DGO Argentina 1:30 p. m. DirecTV y DSports DGO Chile 1:30 p. m. DirecTV y DSports DGO Brasil 1:30 p. m. Sin transmisión Sin transmisión Paraguay 1:30 p. m. DirecTV y DSports DGO Uruguay 1:30 p. m. DirecTV y DSports DGO México 10:30 a. m. ViX ViX Estados Unidos 12:30 p. m. Fox Soccer Plus / Telemundo Deportes fuboTV / Fox One

Horario, canal TV y dónde ver Colombia vs. Polonia por el Mundial Femenino Sub-20 2026

Fecha: Jueves 17 de septiembre del 2026.

Jueves 17 de septiembre del 2026. Partido: Colombia vs. Polonia.

Colombia vs. Polonia. Horario: 11:30 a. m. hora de Lima, Perú.

11:30 a. m. hora de Lima, Perú. Canales: DirecTV y DSports en Perú y otros países de Sudamérica.

DirecTV y DSports en Perú y otros países de Sudamérica. Estadio: Municipal de Bielsko-Biała.

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Polonia EN VIVO hoy por el Mundial Femenino Sub-20 en Perú?

En Perú, el partido de Colombia vs. Polonia por los octavos de final del Mundial Femenino Sub-20 se transmitirá EN VIVO por DirecTV y DSports. Asimismo, el encuentro podrá seguirse vía streaming a través de DGO.

DirecTV

DSports

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Polonia EN VIVO hoy por el Mundial Femenino Sub-20 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Colombia vs. Polonia se transmitirá EN VIVO por Fox Soccer Plus y Telemundo Deportes. Asimismo, el encuentro podrá seguirse vía streaming a través de fuboTV y Fox One.

Fox Soccer Plus

Telemundo Deportes

fuboTV

Fox One

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Polonia EN VIVO hoy por el Mundial Femenino Sub-20 en Colombia?

En Colombia, el partido de Colombia vs. Polonia por los octavos de final del Mundial Femenino Sub-20 se transmitirá EN VIVO por Caracol TV y RCN Televisión. Además, los aficionados podrán seguir la transmisión online mediante Caracol Play.

Caracol TV

RCN Televisión

Caracol Play

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Polonia EN VIVO hoy por el Mundial Femenino Sub-20 en Argentina?

En Argentina, el partido de Colombia vs. Polonia por los octavos de final del Mundial Femenino Sub-20 se transmitirá EN VIVO por DirecTV y DSports. Asimismo, el encuentro podrá seguirse vía streaming a través de DGO.

DirecTV

DSports

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Polonia EN VIVO hoy por el Mundial Femenino Sub-20 en México?

En México, el partido de Colombia vs. Polonia por los octavos de final del Mundial Femenino Sub-20 se podrá ver EN VIVO a través de ViX.

ViX

Alineaciones posibles de Colombia vs Polonia