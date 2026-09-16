Por Rogger Fernández

El partido entre y se jugará este jueves 17 de septiembre del 2026 por los octavos de final del Mundial Femenino Sub-20. El encuentro se disputará en el Estadio Municipal de Bielsko-Biała, desde las 11:30 a. m. (hora peruana). ¿Qué canales pasan el partido de Colombia vs. Polonia HOY por TV ONLINE? DirecTV, DSports, Caracol TV, RCN Televisión y otras señales transmitirán el encuentro entre Colombia vs. Polonia por cable TV y streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Colombia vs. Polonia el jueves 17 de septiembre por los octavos de final del Mundial Femenino Sub-20.
Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Colombia vs. Polonia el jueves 17 de septiembre por los octavos de final del Mundial Femenino Sub-20.

¿Dónde ver Colombia vs. Polonia EN VIVO por el Mundial Femenino Sub-20 2026?

El partido de Colombia vs. Polonia EN VIVO será transmitido a través de DirecTV y DSports en Perú, Argentina, Chile y otros países de Sudamérica por los octavos de final del Mundial Femenino Sub-20 2026.

En Colombia, el duelo será transmitido por Caracol TV, RCN Televisión y Caracol Play. Mientras que en México, los aficionados podrán seguir el partido a través de ViX. En Estados Unidos, la transmisión estará a cargo de Fox Soccer Plus, fuboTV, Fox One y Telemundo Deportes.

  • En Perú: DirecTV y DSports
  • En Argentina: DirecTV y DSports
  • En Chile: DirecTV y DSports
  • En Colombia: Caracol TV, RCN Televisión y Caracol Play
  • En México: ViX
  • En Estados Unidos: Fox Soccer Plus, fuboTV, Fox One y Telemundo Deportes

¿A qué hora juega Colombia vs. Polonia por el Mundial Femenino Sub-20 2026?

El partido de Colombia vs. Polonia por los octavos de final del Mundial Femenino Sub-20 empieza a las 11:30 a. m. de Perú y Colombia este jueves 17 de septiembre del 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Municipal de Bielsko-Biała, en Polonia.

  • Hora en México: 10:30 a. m.
  • Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 11:30 a. m.
  • Hora en Bolivia y Venezuela: 12:30 p. m.
  • Hora en Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay: 1:30 p. m.
  • Hora en Estados Unidos (ET): 12:30 p. m.
  • Hora en España: 6:30 p. m.

¿Qué canal transmite Colombia vs. Polonia EN VIVO por el Mundial Femenino Sub-20 2026?

PaísHorarioCanal TVStreaming
Perú11:30 a. m.DirecTV y DSportsDGO
Colombia11:30 a. m.Caracol TV / RCN TelevisiónCaracol Play
Ecuador11:30 a. m.DirecTV y DSportsDGO
Bolivia12:30 p. m.Tigo SportsTigo Sports
Venezuela12:30 p. m.DirecTV y DSportsDGO
Argentina1:30 p. m.DirecTV y DSportsDGO
Chile1:30 p. m.DirecTV y DSportsDGO
Brasil1:30 p. m.Sin transmisiónSin transmisión
Paraguay1:30 p. m.DirecTV y DSportsDGO
Uruguay1:30 p. m.DirecTV y DSportsDGO
México10:30 a. m.ViXViX
Estados Unidos12:30 p. m.Fox Soccer Plus / Telemundo DeportesfuboTV / Fox One

Horario, canal TV y dónde ver Colombia vs. Polonia por el Mundial Femenino Sub-20 2026

  • Fecha: Jueves 17 de septiembre del 2026.
  • Partido: Colombia vs. Polonia.
  • Horario: 11:30 a. m. hora de Lima, Perú.
  • Canales: DirecTV y DSports en Perú y otros países de Sudamérica.
  • Estadio: Municipal de Bielsko-Biała.

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Polonia EN VIVO hoy por el Mundial Femenino Sub-20 en Perú?

En Perú, el partido de Colombia vs. Polonia por los octavos de final del Mundial Femenino Sub-20 se transmitirá EN VIVO por DirecTV y DSports. Asimismo, el encuentro podrá seguirse vía streaming a través de DGO.

  • DirecTV
  • DSports

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Polonia EN VIVO hoy por el Mundial Femenino Sub-20 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Colombia vs. Polonia se transmitirá EN VIVO por Fox Soccer Plus y Telemundo Deportes. Asimismo, el encuentro podrá seguirse vía streaming a través de fuboTV y Fox One.

  • Fox Soccer Plus
  • Telemundo Deportes
  • fuboTV
  • Fox One

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Polonia EN VIVO hoy por el Mundial Femenino Sub-20 en Colombia?

En Colombia, el partido de Colombia vs. Polonia por los octavos de final del Mundial Femenino Sub-20 se transmitirá EN VIVO por Caracol TV y RCN Televisión. Además, los aficionados podrán seguir la transmisión online mediante Caracol Play.

  • Caracol TV
  • RCN Televisión
  • Caracol Play

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Polonia EN VIVO hoy por el Mundial Femenino Sub-20 en Argentina?

En Argentina, el partido de Colombia vs. Polonia por los octavos de final del Mundial Femenino Sub-20 se transmitirá EN VIVO por DirecTV y DSports. Asimismo, el encuentro podrá seguirse vía streaming a través de DGO.

  • DirecTV
  • DSports

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Polonia EN VIVO hoy por el Mundial Femenino Sub-20 en México?

En México, el partido de Colombia vs. Polonia por los octavos de final del Mundial Femenino Sub-20 se podrá ver EN VIVO a través de ViX.

  • ViX

Alineaciones posibles de Colombia vs Polonia

  • Colombia: Vargas; S. Arias, D. Sánchez, J. Lucumí, D. Machado; G. Puerta, J. Lerma, J. Arias; J. Rodríguez, J. Córdoba, L. Díaz.
  • Polonia: Julia Woźniak; Martyna Bartczak, Emilia Sobierajska, Magda Piekarska, Zofia Pągowska; Inez Sikor, Zuzanna Witek, Weronika Araśniewicz, Jagoda Cyraniak; Oliwia Związek, Julia Gutowska.

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