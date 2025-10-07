La selección Colombia Sub 20 logró pasar la fase de grupos del Mundial invicta y llega a los octavos de final con los ánimos al tope. El equipo dirigido por César Torres Ramírez, clasificaron a la siguiente fase sin perder un solo partido. En su debut derrotaron 1-0 a Arabia Saudita, luego empatarona ante Noruega sin goles y a 1 ante Nigeria. De esta manera, Colombia quedó primera en su grupo.

En Colombia, la transmisión del partido entre Colombia vs. Sudáfrica Sub 20 va por Caracol TV, Gol Caracol y DirecTV por cable. Si deseas ver el partido online por pstreaming a través de tu celular, tablet, SmarTV o PC, tienes la opción de verlo por DGO o Caracol Play.

En el resto de Sudamérica, la transmisión del partido va por DirecTV Sports (DSports) y DGO vía streaming. Esta cadena tiene los derechos exclusivos de todos los partidos de la Copa del Mundo Sub 20.

Revisa qué canales transmiten el partido de la selección Colombia Sub 20 vs. Sudáfrica EN VIVO por lo octavos de final del Mundial. Revisa horarios y dónde ver partido online por internet.

¿Dónde ver Colombia vs. Sudáfrica Sub 20 EN VIVO?

La transmisión del partido entre Colombia vs. Sudáfrica Sub 20 EN VIVO por los cuartos de final del Mundial será por DirecTV Sports (DSports) o DGO vía streaming para Perú y países de Sudamérica.

Canal TV para ver Colombia vs. Sudáfrica Sub 20 EN DIRECTO, en Colombia

En Colombia, la transmisión del partido entre Colombia vs. Sudáfrica Sub 20 por los octavos de final del Mundial Sub 20 va por Gol Caracol, Caracol TV, Caracol Play, DirecTV y DGO.

¿Cómo ver Colombia vs. Sudáfrica Sub 20 ONLINE, en Perú?

En Perú, la transmisión del partido entre Colombia vs. Sudáfrica Sub 20 por los octavos de final del Mundial Sub 20 va por DirecTV (DSports) y DGO.

¿Qué canal transmite, Colombia vs. Sudáfrica Sub 20 EN DIRECTO, en España?

En España, la transmisión del partido entre Colombia vs. Sudáfrica Sub 20 por los octavos de final del Mundial Sub 20 va por RTVE Play y TDP.

¿En qué canal ver, Colombia vs. Sudáfrica Sub 20 HOY, en Estados Unidos?

En Estados Unidos, la transmisión del partido entre Colombia vs. Sudáfrica Sub 20 por los octavos de final del Mundial Sub 20 va por Universo, Telemundo, Amazon Prime Video y FOX Soccer.

¿A qué hora juega Colombia Sub HOY vs Sudáfrica por Mundial?

El partido de Colombia vs. Sudáfrica Sub 20 por los octavos de final del Mundial Sub 20, se jugará este miércoles 8 de octubre del 2025 a las 2:30 p.m. (hora de Colombia y Perú) por los octavos de final del Mundial Sub 20.

𝙋𝙧𝙤́𝙭𝙞𝙢𝙤 𝙥𝙖𝙧𝙩𝙞𝙙𝙤: 𝙊𝙘𝙩𝙖𝙫𝙤𝙨 𝙙𝙚 𝙁𝙞𝙣𝙖𝙡 𝘾𝙤𝙥𝙖 𝙈𝙪𝙣𝙙𝙞𝙖𝙡 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙁𝙄𝙁𝘼 𝙎𝙪𝙗 𝟮𝟬 𝘾𝙝𝙞𝙡𝙚 𝟮𝟬𝟮𝟱 🏆



🔜 🇿🇦 Sudáfrica#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/ArcQv16Jd9 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 6, 2025

Posible alineación de Colombia Sub 20 HOY vs Sudáfrica

García; Sarabia, García, Mosquera, Arizala; Rivero, González, Barrera, Perea, Rentería; Villarreal.