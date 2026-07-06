Colombia y Suiza se enfrentan por los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio BC Place Vancouver. Este martes 7 de julio, la selección diriga por Néstor Lorenzo buscará continuar con el invicto en la Copa del Mundo, luego de vencer 1-0 a Ghana, los cafeteros se metieron entre las 16 mejores seleciones del Mundial y esperan continuar con su buena racha, ya que, no conocen de derrotas. Por otro lado, Suiza también está invicta con 3 victorias y 1 empate. ¿Qué canales transmiten el partido de Colombia y Suiza en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Colombia vs Suiza según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Colombia vs. Suiza el martes 7 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 desde el Estadio BC Place Vancouver.

¿Qué canal transmite Colombia vs. Suiza EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Colombia vs. Suiza EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este martes 7 de julio del 2026 desde el Estadio BC Place Vancouver.

Para Colombia, el partido de Colombia vs. Suiza será transmitido a través de Caracol TV, RCN, DGO, Dinsey+ Premium, DirecTV y Paramount+ por cable y streaming.

El partido de Colombia vs. Suiza será televisado por DirecTV, Disney+ Premium y Paramount+ para Perú, Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Por otro lado, en México podrás ver el partido a través de Canal 5, TUDN, Azteca 7 y ViX.

En España, el partido de Colombia-Suiza, será transmitido a través de DAZN y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿A qué hora juega Colombia vs. Suiza por Mundial 2026?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 17:00 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 16:00 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 15:00 horas.

México: 14:00 horas.

Estados Unidos (ET): 16:00 horas.

España: 21:00 horas.

¿Qué canal TV transmite Colombia vs. Suiza EN VIVO por Mundial 2026?

País Horarios Canal TV y Streaming Perú 3:00PM DirecTV Sports, Disney+ Premium y Paramount+ México 2:00 PM TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7, ViX Estados Unidos 4:00 PM FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio Argentina 5:00 PM Flow Sports, DGO, Disney+ Premium, DirecTV Sports, Paramount+ Ecuador 3:00 PM DirecTV Sports, Paramount+, Teleamazonas y Disney+ Premium Colombia 3:00 PM Gol Caracol, RCN, Disney+ Premium, DirecTV Sports, Paramount+ Chile 4:00 PM Chilevisión, DGO, Disney+ Premium, DirecTV Sports, Paramount+ Venezuela 4:00 PM inter, DirecTV Sports, Paramount+ Bolivia 4:00 PM Red Uno, Unitel, Entel TV y Tigo Sports Uruguay 5:00 PM Disney+ Premium, DirecTV Sports, Paramount+ Brasil 5:00 PM Disney+ Premium y CazéTV Paraguay 5:00 PM Gen, Unicanal y Trece Puerto Rico 2:00 PM Telemundo y UNIVERSO Nicaragua 2:00 PM ViX y Tigo Sports Guatemala 2:00 PM FOX, Canal 10 y Tigo Sports Costa Rica 2:00 PM FOX+ República Dominicana 2:00 PM CDN Deportes y Pio Deportes Honduras 2:00 PM ViX y Tigo Sports El Salvador 2:00 PM ViX y Tigo Sports España 9:00 PM La 1 y Movistar+

Horario, TV y dónde ver en vivo el Colombia vs. Suiza por Mundial 2026

Fecha: martes 7 de julio del 2026

martes 7 de julio del 2026 Partido: Colombia vs. Suiza

Colombia vs. Suiza Hora: 14:00 (MEX); 16:00 ET (USA); 15:00 (PER/COL/ECU); 17:00 (ARG/URU/PAR)

14:00 (MEX); 16:00 ET (USA); 15:00 (PER/COL/ECU); 17:00 (ARG/URU/PAR) Canales TV: Gol Caracol, RCN, DirecTV, América TV, DAZN, Canal 5, Azteca 7, DAZN y Tigo Sports

Gol Caracol, RCN, DirecTV, América TV, DAZN, Canal 5, Azteca 7, DAZN y Tigo Sports Streaming: Paramount+, ViX, Disney+ Premium, DGO, fuboTV, Movistar+

Paramount+, ViX, Disney+ Premium, DGO, fuboTV, Movistar+ Estadio: BC Place Vancouver

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Suiza hoy por Mundial 2026 en Perú?

En Perú, el partido Colombia vs. Suiza por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.

DirecTV

DGO

Disney+ Premium

Paramount+

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Suiza EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?

En México, el partido Colombia vs. Suiza por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TUDN, Canal 5, Azteca Deportes y Azteca 7, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

TUDN

Canal 5

Azteca Deportes

Azteca 7

ViX

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Suiza EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido Colombia vs. Suiza por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Flow Sports y DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium, DGO y Paramount+.

DirecTV Sports

DGO

Disney+ Premium

Paramount+

Flow Sports

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Suiza EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?

En Colombia, el partido Colombia vs. Suiza por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Gol Caracol, RCN y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.

DirecTV

Gol Caracol

RCN

DGO

Disney+ Premium

Paramount+

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Suiza EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?

En Ecuador, el partido Colombia vs. Suiza por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.

DirecTV Sports

Disney+ Premium

DGO

Paramount+

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Suiza EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?

En Uruguay, el partido Colombia vs. Suiza por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.

DirecTV Sports

Disney+ Premium

DGO

Paramount+

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Suiza EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?

En Chile, el partido Colombia vs. Suiza por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Chilevisión y DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.

DirecTV Sports

DGO

Disney+ Premium

Chilevisión

Paramount+

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Suiza EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?

En Venezuela, el partido Colombia vs. Suiza por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.

DirecTV Sports

Disney+ Premium

DGO

Paramount+

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Suiza EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?

En Paraguay, el partido Colombia vs. Suiza por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Unicanal, Trece, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Gen.

Unicanal

Trece

Gen

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Suiza EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?

En Bolivia, el partido Colombia vs. Suiza por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Red Uno, Unitel y Tigo Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.

Red Uno

Unitel

Tigo Sports

Entel TV

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Suiza EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido Colombia vs. Suiza por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo.

FOX Network

fuboTV

Telemundo

Tubi

FOX One

SiriusXM FC

Futbol de Primera Radio

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Suiza EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?

En España, el partido Colombia vs. Suiza por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por RTVE La 1, DAZN y Movistar+, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Movistar+

DAZN

Movistar+

RTVE

La 1

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Suiza EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?

En Guatemala, el partido Colombia vs. Suiza por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Suiza EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?

En Honduras, el partido Colombia vs. Suiza por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Suiza EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?

En Nicaragua, el partido Colombia vs. Suiza por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Suiza EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?

En Costa Rica, el partido Colombia vs. Suiza por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Suiza EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?

En El Salvador, el partido Colombia vs. Suiza por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Suiza EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?

En Puerto Rico, el partido Colombia vs. Suiza por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Suiza EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?

En Panamá, el partido Colombia vs. Suiza por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿Cuándo se juega el Colombia vs. Suiza por Mundial 2026?

El partido entre Colombia vs. Suiza por los octavos de final del Mundial 2026 se juega el martes 7 de julio de 2026 en el estadio BC Place Vancouver.