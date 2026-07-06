Por Joao Muñoz Tineo

y se enfrentan por los octavos de final del en el Estadio BC Place Vancouver. Este martes 7 de julio, la selección diriga por Néstor Lorenzo buscará continuar con el invicto en la Copa del Mundo, luego de vencer 1-0 a Ghana, los cafeteros se metieron entre las 16 mejores seleciones del Mundial y esperan continuar con su buena racha, ya que, no conocen de derrotas. Por otro lado, Suiza también está invicta con 3 victorias y 1 empate. ¿Qué canales transmiten el partido de Colombia y Suiza en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Colombia vs Suiza según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Colombia vs. Suiza el martes 7 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 desde el Estadio BC Place Vancouver.
Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Colombia vs. Suiza el martes 7 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 desde el Estadio BC Place Vancouver.

¿Qué canal transmite Colombia vs. Suiza EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Colombia vs. Suiza EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este martes 7 de julio del 2026 desde el Estadio BC Place Vancouver.

Para Colombia, el partido de Colombia vs. Suiza será transmitido a través de Caracol TV, RCN, DGO, Dinsey+ Premium, DirecTV y Paramount+ por cable y streaming.

El partido de Colombia vs. Suiza será televisado por DirecTV, Disney+ Premium y Paramount+ para Perú, Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Por otro lado, en México podrás ver el partido a través de Canal 5, TUDN, Azteca 7 y ViX.

En España, el partido de Colombia-Suiza, será transmitido a través de DAZN y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿A qué hora juega Colombia vs. Suiza por Mundial 2026?

  • Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 17:00 horas.
  • Chile / Bolivia / Venezuela: 16:00 horas.
  • Colombia / Perú / Ecuador: 15:00 horas.
  • México: 14:00 horas.
  • Estados Unidos (ET): 16:00 horas.
  • España: 21:00 horas.

¿Qué canal TV transmite Colombia vs. Suiza EN VIVO por Mundial 2026?

PaísHorariosCanal TV y Streaming
Perú3:00PMDirecTV Sports, Disney+ Premium y Paramount+
México2:00 PMTUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7, ViX
Estados Unidos4:00 PMFOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
Argentina5:00 PMFlow Sports, DGO, Disney+ Premium, DirecTV Sports, Paramount+
Ecuador3:00 PMDirecTV Sports, Paramount+, Teleamazonas y Disney+ Premium
Colombia3:00 PMGol Caracol, RCN, Disney+ Premium, DirecTV Sports, Paramount+
Chile4:00 PMChilevisión, DGO, Disney+ Premium, DirecTV Sports, Paramount+
Venezuela4:00 PMinter, DirecTV Sports, Paramount+
Bolivia4:00 PMRed Uno, Unitel, Entel TV y Tigo Sports
Uruguay5:00 PMDisney+ Premium, DirecTV Sports, Paramount+
Brasil5:00 PMDisney+ Premium y CazéTV
Paraguay5:00 PMGen, Unicanal y Trece
Puerto Rico2:00 PMTelemundo y UNIVERSO
Nicaragua2:00 PMViX y Tigo Sports
Guatemala2:00 PMFOX, Canal 10 y Tigo Sports
Costa Rica2:00 PMFOX+
República Dominicana2:00 PMCDN Deportes y Pio Deportes
Honduras2:00 PMViX y Tigo Sports
El Salvador2:00 PMViX y Tigo Sports
España9:00 PMLa 1 y Movistar+

Horario, TV y dónde ver en vivo el Colombia vs. Suiza por Mundial 2026

  • Fecha: martes 7 de julio del 2026
  • Partido: Colombia vs. Suiza
  • Hora: 14:00 (MEX); 16:00 ET (USA); 15:00 (PER/COL/ECU); 17:00 (ARG/URU/PAR)
  • Canales TV: Gol Caracol, RCN, DirecTV, América TV, DAZN, Canal 5, Azteca 7, DAZN y Tigo Sports
  • Streaming: Paramount+, ViX, Disney+ Premium, DGO, fuboTV, Movistar+
  • Estadio: BC Place Vancouver

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Suiza hoy por Mundial 2026 en Perú?

En Perú, el partido Colombia vs. Suiza por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.

  • DirecTV
  • DGO
  • Disney+ Premium
  • Paramount+

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Suiza EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?

En México, el partido Colombia vs. Suiza por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TUDN, Canal 5, Azteca Deportes y Azteca 7, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

  • TUDN
  • Canal 5
  • Azteca Deportes
  • Azteca 7
  • ViX

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Suiza EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido Colombia vs. Suiza por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Flow Sports y DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium, DGO y Paramount+.

  • DirecTV Sports
  • DGO
  • Disney+ Premium
  • Paramount+
  • Flow Sports

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Suiza EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?

En Colombia, el partido Colombia vs. Suiza por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Gol Caracol, RCN y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.

  • DirecTV
  • Gol Caracol
  • RCN
  • DGO
  • Disney+ Premium
  • Paramount+

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Suiza EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?

En Ecuador, el partido Colombia vs. Suiza por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.

  • DirecTV Sports
  • Disney+ Premium
  • DGO
  • Paramount+

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Suiza EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?

En Uruguay, el partido Colombia vs. Suiza por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.

  • DirecTV Sports
  • Disney+ Premium
  • DGO
  • Paramount+

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Suiza EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?

En Chile, el partido Colombia vs. Suiza por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Chilevisión y DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.

  • DirecTV Sports
  • DGO
  • Disney+ Premium
  • Chilevisión
  • Paramount+

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Suiza EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?

En Venezuela, el partido Colombia vs. Suiza por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.

  • DirecTV Sports
  • Disney+ Premium
  • DGO
  • Paramount+

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Suiza EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?

En Paraguay, el partido Colombia vs. Suiza por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Unicanal, Trece, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Gen.

  • Unicanal
  • Trece
  • Gen

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Suiza EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?

En Bolivia, el partido Colombia vs. Suiza por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Red Uno, Unitel y Tigo Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.

  • Red Uno
  • Unitel
  • Tigo Sports
  • Entel TV

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Suiza EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido Colombia vs. Suiza por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo.

  • FOX Network
  • fuboTV
  • Telemundo
  • Tubi
  • FOX One
  • SiriusXM FC
  • Futbol de Primera Radio

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Suiza EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?

En España, el partido Colombia vs. Suiza por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por RTVE La 1, DAZN y Movistar+, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Movistar+

  • DAZN
  • Movistar+
  • RTVE
  • La 1

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Suiza EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?

En Guatemala, el partido Colombia vs. Suiza por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

  • Tigo Sports
  • ViX

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Suiza EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?

En Honduras, el partido Colombia vs. Suiza por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

  • Tigo Sports
  • ViX

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Suiza EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?

En Nicaragua, el partido Colombia vs. Suiza por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

  • Tigo Sports
  • ViX

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Suiza EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?

En Costa Rica, el partido Colombia vs. Suiza por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

  • Tigo Sports
  • ViX

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Suiza EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?

En El Salvador, el partido Colombia vs. Suiza por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

  • Tigo Sports
  • ViX

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Suiza EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?

En Puerto Rico, el partido Colombia vs. Suiza por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

  • Tigo Sports
  • ViX

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Suiza EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?

En Panamá, el partido Colombia vs. Suiza por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

  • Tigo Sports
  • ViX

¿Cuándo se juega el Colombia vs. Suiza por Mundial 2026?

El partido entre Colombia vs. Suiza por los octavos de final del Mundial 2026 se juega el martes 7 de julio de 2026 en el estadio BC Place Vancouver.

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