Junior y Atlético Nacional se enfrentan este martes 2 de julio del 2026 en el estadio Romelio Martinez por la final de ida del Torneo Apertura de Liga Betplay. El ‘Tiburón’ buscará arrancar con buen pie la búsqueda del bicampeonato de la liga colombiana ante un motivado Atlético Nacional, que acumula cuatro victorias al hilo y es el gran favorito de la serie.

A continuación, te mostramos a qué hora juegan, en qué canales de TV ver el partido y dónde mirar ONLINE.

¿Dónde ver Junior vs Nacional EN VIVO por Liga Betplay 2026?

La transmisión del partido entre Junior vs Nacional EN VIVO por la final de ida de la Liga Betplay será transmitido a través de Win+, RCN y Win Play por cable en Colombia. Para ver RCN o Win Sports, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, entre otros.

Si deseas ver el partido de Junior vs Nacional por streaming online, podrás hacerlo a través de Win+ o mediante la app de RCN. La transmisión del clásico colombiano comenzará a partir de las 7:00 PM (hora de Colombia).

Luego, en Perú y resto de Sudamérica, la transmisión va a través de RCN Nuestra Tele. Y finalmente, en Estados Unidos el canal que transmite el partido de Junior vs Nacional será Fanatiz, fuboTV y RCN Nuestra Tele.

Revisa qué canales transmiten el partido de Junior vs. Atlético Nacional y los horarios para ver la final de ida del Torneo Apertura de Liga Betplay 2026. (Foto: @Junior)

¿A qué hora juega Junior vs Nacional por Liga Betplay 2026?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:30 p.m.

6:30 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Chile, Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 9:30 p.m.

9:30 p.m. España: 2:30 a.m.

¿Qué canal transmite Junior vs Nacional EN VIVO por Liga Betplay 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 7:30 p.m. RCN Nuestra Tele Fanatiz Colombia 7:30 p.m. RCN Nuestra Tele y Win Sports Win+ Ecuador 7:30 p.m. RCN Nuestra Tele RCN Argentina 9:30 p.m. RCN Nuestra Tele RCN Brasil 9:30 p.m. RCN Nuestra Tele RCN Paraguay 9:30 p.m. RCN Nuestra Tele RCN Uruguay 9:30 p.m. RCN Nuestra Tele RCN Chile 8:30 p.m. RCN Nuestra Tele RCN Bolivia 8:30 p.m. RCN Nuestra Tele RCN Venezuela 8:30 p.m. RCN Nuestra Tele RCN México 6:30 p.m. RCN Nuestra Tele RCN Estados Unidos 8:30 p.m. Fanatiz, RCN Nuestra Tele y fubo Latino 2 fuboTV

Horario, canal TV y dónde ver Junior vs Nacional por Liga Betplay 2026

Fecha : Martes 2 de julio del 2026.

: Martes 2 de julio del 2026. Partido : Junior vs Nacional

: Junior vs Nacional Horario : 7:30 p.m. hora de Colombia.

: 7:30 p.m. hora de Colombia. Canal : RCN y Win Sports.

: RCN y Win Sports. Estadio: Romelio Martinez.

Junior vs. Atlético Nacional se enfrenta por la Liga BetPlay 2026. (Foto: @nacionaloficial)

¿En qué canal ver Junior vs Nacional por Liga Betplay 2026 en Colombia?

En Colombia, el partido de Junior vs Nacional por la final de ida del Torneo Apertura de la Liga Betplay 2026 lo transmite Win+, RCN y Win Sports.

¿Cómo ver Junior vs Nacional por Liga Betplay 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Junior vs Nacional por la final de ida del Torneo Apertura de la Liga Betplay 2026 lo transmite Fanatiz, RCN Nuestra Tele y fubo Latino 2.

¿Qué canal pasa Junior vs Nacional por Liga Betplay 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Junior vs Nacional por la final de ida del Torneo Apertura de la Liga Betplay 2026 lo transmite RCN Nuestra Tele.

Alineaciones de Junior vs Nacional