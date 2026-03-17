Por Redacción EC

y se enfrentan este martes 17 de marzo del 2026 en el estadio Nemesio Camacho El Campín por la jornada 12 del Torneo Apertura de . En una nueva edición del clásico colombiano, los ‘Millos’ y el ‘Verdolaga’ medirán fuerzas luego de su último enfrentamiento por la Copa Sudamericana, donde Millonarios se impuso por 3-1 y clasificó a la fase de grupos. A continuación, te mostramos a qué hora juegan, en qué canales de TV ver el partido y dónde mirar ONLINE.

¿Dónde ver Millonarios vs Nacional EN VIVO por Liga Betplay 2026?

La transmisión del partido entre Millonarios vs Nacional EN VIVO por la jornada 12 de la Liga Betplay será transmitido a través de Win+, RCN y Win Play por cable en Colombia. Para ver RCN o Win Sports, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, entre otros.

Si deseas ver el partido de Millonarios vs Nacional por streaming online, podrás hacerlo a través de Win+ o mediante la app de RCN. La transmisión del clásico colombiano comenzará a partir de las 7:00 PM (hora de Colombia).

Luego, en Perú y resto de Sudamérica, la transmisión va a través de RCN Nuestra Tele. Y finalmente, en Estados Unidos el canal que transmite el partido de Millonarios vs Nacional será Fanatiz, fuboTV y RCN Nuestra Tele.

Revisa qué canales transmiten el partido de Millonarios vs Atlético Nacional y los horarios para ver partido por la fecha 12 del Torneo Apertura de Liga Betplay 2026 en el estadio Nemesio Camacho El Campín.
Revisa qué canales transmiten el partido de Millonarios vs Atlético Nacional y los horarios para ver partido por la fecha 12 del Torneo Apertura de Liga Betplay 2026 en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

¿A qué hora juega Millonarios vs Nacional por Liga Betplay 2026?

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 7:30 p.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador: 8:30 p.m.
  • Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 9:30 p.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:30 p.m.
  • España: 2:30 a.m.

¿Qué canal transmite Millonarios vs Nacional EN VIVO por Liga Betplay 2026?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú8:30 p.m.RCN Nuestra TeleDisney+ Premium
Colombia8:30 p.m.RCN Nuestra Tele y Win SportsWin+
Ecuador8:30 p.m.RCN Nuestra TeleRCN
Argentina10:30 p.m.RCN Nuestra TeleRCN
Brasil10:30 p.m.RCN Nuestra TeleRCN
Paraguay10:30 p.m.RCN Nuestra TeleRCN
Uruguay10:30 p.m.RCN Nuestra TeleRCN
Chile10:30 p.m.RCN Nuestra Tele RCN
Bolivia9:30 p.m.RCN Nuestra TeleRCN
Venezuela9:30 p.m.RCN Nuestra TeleRCN
México7:30 p.m.RCN Nuestra TeleRCN
Estados Unidos8:30 p.m.Fanatiz, RCN Nuestra Tele y fubo Latino 2fuboTV

Horario, canal TV y dónde ver Millonarios vs Nacional por Liga Betplay 2026

  • Fecha: Martes 17 de marzo del 2026.
  • Partido: Millonarios vs Nacional
  • Horario: 8:30 p.m. hora de Colombia.
  • Canal: RCN y Win Sports.
  • Estadio: Nemesio Camacho El Campín.
Millonarios vs Atlético Nacional EN VIVO por la fecha 12 del Torneo Apertura de Liga Betplay 2026 en el estadio Nemesio Camacho El Campín.
Millonarios vs Atlético Nacional EN VIVO por la fecha 12 del Torneo Apertura de Liga Betplay 2026 en el estadio Nemesio Camacho El Campín.
/ NurPhoto

¿En qué canal ver Millonarios vs Nacional por Liga Betplay 2026 en Colombia?

En Colombia, el partido de Millonarios vs Nacional por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga Betplay 2026 lo transmite Win+, RCN y Win Sports.

¿Cómo ver Millonarios vs Nacional por Liga Betplay 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Millonarios vs Nacional por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga Betplay 2026 lo transmite Fanatiz, RCN Nuestra Tele y fubo Latino 2.

¿Qué canal pasa Millonarios vs Nacional por Liga Betplay 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Millonarios vs Nacional por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga Betplay 2026 lo transmite RCN Nuestra Tele.

Alineaciones de Millonarios vs Nacional

  • Millonarios: Novoa; Sarabia, Llinás, Mosquera, Arias, Valencia; García, Ureña, Silva; Contreras, Castro.
  • Atlético Nacional: Ospina; Román, García, Tesillo, Casco; Uribe, Campuzano, Rengifo, Arango, Sarmiento; Morelos.
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