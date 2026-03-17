Millonarios y Atlético Nacional se enfrentan este martes 17 de marzo del 2026 en el estadio Nemesio Camacho El Campín por la jornada 12 del Torneo Apertura de Liga Betplay. En una nueva edición del clásico colombiano, los ‘Millos’ y el ‘Verdolaga’ medirán fuerzas luego de su último enfrentamiento por la Copa Sudamericana, donde Millonarios se impuso por 3-1 y clasificó a la fase de grupos. A continuación, te mostramos a qué hora juegan, en qué canales de TV ver el partido y dónde mirar ONLINE.

¿Dónde ver Millonarios vs Nacional EN VIVO por Liga Betplay 2026?

La transmisión del partido entre Millonarios vs Nacional EN VIVO por la jornada 12 de la Liga Betplay será transmitido a través de Win+, RCN y Win Play por cable en Colombia. Para ver RCN o Win Sports, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, entre otros.

Si deseas ver el partido de Millonarios vs Nacional por streaming online, podrás hacerlo a través de Win+ o mediante la app de RCN. La transmisión del clásico colombiano comenzará a partir de las 7:00 PM (hora de Colombia).

Luego, en Perú y resto de Sudamérica, la transmisión va a través de RCN Nuestra Tele. Y finalmente, en Estados Unidos el canal que transmite el partido de Millonarios vs Nacional será Fanatiz, fuboTV y RCN Nuestra Tele.

Revisa qué canales transmiten el partido de Millonarios vs Atlético Nacional y los horarios para ver partido por la fecha 12 del Torneo Apertura de Liga Betplay 2026 en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

¿A qué hora juega Millonarios vs Nacional por Liga Betplay 2026?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 9:30 p.m.

9:30 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:30 p.m.

10:30 p.m. España: 2:30 a.m.

¿Qué canal transmite Millonarios vs Nacional EN VIVO por Liga Betplay 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 8:30 p.m. RCN Nuestra Tele Disney+ Premium Colombia 8:30 p.m. RCN Nuestra Tele y Win Sports Win+ Ecuador 8:30 p.m. RCN Nuestra Tele RCN Argentina 10:30 p.m. RCN Nuestra Tele RCN Brasil 10:30 p.m. RCN Nuestra Tele RCN Paraguay 10:30 p.m. RCN Nuestra Tele RCN Uruguay 10:30 p.m. RCN Nuestra Tele RCN Chile 10:30 p.m. RCN Nuestra Tele RCN Bolivia 9:30 p.m. RCN Nuestra Tele RCN Venezuela 9:30 p.m. RCN Nuestra Tele RCN México 7:30 p.m. RCN Nuestra Tele RCN Estados Unidos 8:30 p.m. Fanatiz, RCN Nuestra Tele y fubo Latino 2 fuboTV

Horario, canal TV y dónde ver Millonarios vs Nacional por Liga Betplay 2026

Fecha : Martes 17 de marzo del 2026.

: Martes 17 de marzo del 2026. Partido : Millonarios vs Nacional

: Millonarios vs Nacional Horario : 8:30 p.m. hora de Colombia.

: 8:30 p.m. hora de Colombia. Canal : RCN y Win Sports.

: RCN y Win Sports. Estadio: Nemesio Camacho El Campín.

Millonarios vs Atlético Nacional EN VIVO por la fecha 12 del Torneo Apertura de Liga Betplay 2026 en el estadio Nemesio Camacho El Campín. / NurPhoto

¿En qué canal ver Millonarios vs Nacional por Liga Betplay 2026 en Colombia?

En Colombia, el partido de Millonarios vs Nacional por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga Betplay 2026 lo transmite Win+, RCN y Win Sports.

¿Cómo ver Millonarios vs Nacional por Liga Betplay 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Millonarios vs Nacional por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga Betplay 2026 lo transmite Fanatiz, RCN Nuestra Tele y fubo Latino 2.

¿Qué canal pasa Millonarios vs Nacional por Liga Betplay 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Millonarios vs Nacional por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga Betplay 2026 lo transmite RCN Nuestra Tele.

Alineaciones de Millonarios vs Nacional

Millonarios: Novoa; Sarabia, Llinás, Mosquera, Arias, Valencia; García, Ureña, Silva; Contreras, Castro.

Novoa; Sarabia, Llinás, Mosquera, Arias, Valencia; García, Ureña, Silva; Contreras, Castro. Atlético Nacional: Ospina; Román, García, Tesillo, Casco; Uribe, Campuzano, Rengifo, Arango, Sarmiento; Morelos.