¿Qué canales transmiten Millonarios vs. Santa Fe EN VIVO Una nueva edición del ‘Clásico Bogotano’ se llevará a cabo este sábado 6 de septiembre de 2025. Los tres puntos son primordiales para que loes ‘Embajadores’ salgan de la parte baja de la tabla.

El partido de Millonarios vs. Santa Fe por la fecha 10 de la Liga BetPlay 2025, este sábado 6 de septiembre del 2025, será transmitido en Colombia por RCN Nuestra Tele y Win Sports

En Colombia lo pasa: RCN Nuestra Tele

Para ver en Colombia el partido de Millonarios vs. Santa Fe por las décima fecha de la Liga BetPlay tienes 2 opciones: la primera es por la señal de RCN Nuestra Tele por señal abierta.

Asimismo, tendrás la opción streaming a través de Win Sports.