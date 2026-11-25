Atlético Nacional recibe a Independiente Medellín por el Cuadrangular Final de la Liga Betplay 2026 en el Estadio Atanasio Girardot. El partido se jugará este miércoles 25 de noviembre a partir de las 8:30 PM (hora colombian) y 8:30 PM (hora peruana). ¿Qué canal TV transmite el partido EN VIVO de Nacional vs. Medellín? Win Sports y RCN transmiten el partido de Atlético Nacional por TV cable, mientras que por streaming, míralo en Win+.

Revisa los canales TV que transmiten el partido de Atlético Nacional vs. Independiente Medellín por el Cuadrangular Final de la Liga Betplay 2026 desde el Estadio Atanasio Girardot. / Andres Rot

¿Cuándo juegan Nacional vs. Medellín por cuadrangular final, Liga Betplay?

El partido de Nacional vs. Medellín se jugará este miércoles 25 de noviembre del 2026 en el Estadio Atanasio Girardot.

¿A qué hora juega Nacional vs. Medellín HOY por cuadrangular final, Liga Betplay?

El partido de Nacional vs. Medellín se jugará a partir de las 8:30 PM (hora colombiana) y 8:30 PM (hora peruana) este miércoles 25 de noviembre del 2026.

¿En qué canal TV Online pasan Nacional vs. Medellín EN VIVO por cuadrangular final, Liga Betplay?

El partido entre Nacional vs. Medellín será transmitido a través de Win Sports y RCN para toda Colombia. Y en streaming a través de Win+.

¿Dónde ver Nacional vs. Medellín ONLINE por cuadrangular final, Liga Betplay?

Para que puedas ver el partido de Nacional vs. Medellín por streaming ONLINE, tendrás que sintonizar Win+ en Colombia.