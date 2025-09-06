¿Dónde ver Nacional vs. Medellín EN VIVO y EN DIRECTO? Los verdolagas y el DIM estarán cara a cara nuevamente, protagonizando una nueva edición del clásico paisa. Ambos equipos, llegan en diferentes momentos, buscando quedarse con el liderato del Torneo Clausura de la Liga Betplay, que por el momento, le pertence al Junior de Barranquilla.

Atlético Nacional llega golpeado por la Copa Libertadores, luego de quedar eliminado por penales en octavos de final frente a Sao Paulo. Por otro lado, el DIM sufrió una dura caída ante el Deportivo Cali de visita y espera poder recuperarse de la derrota.

Para que puedas ver el partido entre Nacional vs. Medellín, te vamos a mostrar a continuación, qué señales debes de televisar en Colombia, Sudamérica, México y Estados Unidos, para que no te pierdas de ni un solo detalle.

Repasa qué canales transmiten en vivo el partido de Atlético Nacional vs. Independiente Medellín por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga Betplay desde el Estadio Atanasio Girardot.

¿Dónde ver Nacional vs. Medellín EN VIVO GRATIS?

El partido de Nacional vs. Medellín por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga Betplay, será transmitido por el canal de Win Sports y RCN para toda Colombia. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.

¿Qué canales transmiten Nacional vs. Medellín HOY EN VIVO?

En Argentina lo pasa: RCN

En Paraguay lo pasa: RCN

En Uruguay lo pasa: RCN

En Chile lo pasa: RCN

En Ecuador lo pasa: RCN

En Venezuela lo pasa: RCN

En Perú lo pasa: RCN

En Brasil lo pasa: RCN

En Colombia lo pasa: RCN y Win Sports

En Bolivia lo pasa: RCN

En México lo pasa: RCN y Fanatiz

En España lo pasa: RCN

En Estados Unidos lo pasa: RCN, Latino 2, Fanatiz y fuboTV

¿Cómo ver partido Nacional vs. Medellín en Colombia?

¿En dónde pasan partido Nacional vs. Medellín EN DIRECTO, en Perú?

¿En qué canales ver partido Nacional vs. Medellín en México?

¿Cómo ver partido Nacional vs. Medellín en Estados Unidos?

