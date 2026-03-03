Por Redacción EC

recibe a por la Fase Previa de la este miércoles 4 de marzo del 2026 en el estadio Atanasio Girardot. Los verdolagas y millos protagonizarán una edición más de el clásico colombiano, esta vez en un torneo continental, donde pelearán por un cupo a la fase de grupos. A continuación, te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver el partido ONLINE.

¿Dónde ver Nacional vs Millonarios EN VIVO por Fase Previa de Copa Sudamericana?

La transmisión del partido entre Nacional vs Millonario EN VIVO por la Fase Previa de Copa Sudamericana será transmitido a través de ESPN por cable en Colombia. Para ver ESPN, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, entre otros.

Si deseas ver el partido de Nacional vs Millonario por streaming online, podrás hacerlo a través de Disney+ Premium, y podrás ver el canal de ESPN mediante la app de DGO y Movistar TV. Es importante recalcar que Telefe, mediante su canal de YouTube, también transmitirá el partido.

Luego, en México la transmisión va a través de Disney+ Premium, y en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Nacional vs Millonario por Fase Previa de Copa Sudamericana será a través de Fanatiz y beIN Sports.

Revisa qué canales transmiten el partido de Atlético Nacional vs Millonarios y los horarios para ver partido por la Fase Previa de la Copa Sudamericana en el estadio Atanasio Girardot.
¿A qué hora juega Nacional vs Millonarios por Fase Previa de Copa Sudamericana?

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:30 p.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador: 7:30 p.m.
  • Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:30 p.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 9:30 p.m.
  • España: 1:30 a.m.

¿Qué canal transmite Nacional vs Millonarios EN VIVO por Fase Previa de Copa Sudamericana?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú7:30 p.m.ESPNDisney+ Premium
Colombia7:30 p.m.ESPNDisney+ Premium
Ecuador7:30 p.m.ESPNDisney+ Premium
Argentina9:30 p.m.ESPN2Disney+ Premium
Brasil9:30 p.m.ESPNDisney+ Premium
Paraguay9:30 p.m.ESPNDisney+ Premium
Uruguay9:30 p.m.ESPNDisney+ Premium
Chile9:30 p.m.ESPN Disney+ Premium
Bolivia8:30 p.m.ESPNDisney+ Premium
Venezuela8:30 p.m.ESPNDisney+ Premium
México6:30 p.m.Disney+ PremiumDisney+ Premium
Estados Unidos8:30 p.m.Fanatiz, beIN SportsfuboTV

Horario, canal TV y dónde ver Nacional vs Millonarios por Fase Previa de Copa Sudamericana

  • Fecha: Miércoles 4 de marzo del 2026.
  • Partido: Nacional vs Millonarios
  • Horario: 7:30 p.m. hora de Medellín, Colombia.
  • Canal: ESPN y Disney+ Premium.
  • Estadio: Atanasio Girardot.
Atlético Nacional vs Millonarios por la Fase 3 de la Copa Sudamericana en el estadio Atanasio Girardot.
¿En qué canal ver Nacional vs Millonarios por Fase Previa de Copa Sudamericana en Colombia?

En Colombia, el partido de Nacional vs Millonarios por la Fase Previa de la Copa Sudamericana lo transmite ESPN y Disney+ Premium.

¿Cómo ver Nacional vs Millonarios por Fase Previa de Copa Sudamericana en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Nacional vs Millonarios por la Fase Previa de la Copa Sudamericana lo transmite fuboTV y beIN Sports.

¿Qué canal pasa Nacional vs Millonarios por Fase Previa de Copa Sudamericana en Argentina?

En Argentina, el partido de Nacional vs Millonarios por la Fase Previa de la Copa Sudamericana lo transmite ESPN2 y Disney+ Premium.

Alineaciones de Nacional vs Millonarios

  • Atlético Nacional: Ospina; Román, García, Tesillo, Casco; Uribe, Campuzano, Rengifo, Arango, Sarmiento; Morelos.
  • Millonarios: Novoa; Sarabia, Llinás, Mosquera, Arias, Valencia; García, Ureña, Silva; Contreras, Castro.
