Atlético Nacional recibe a Millonarios por la Fase Previa de la Copa Sudamericana este miércoles 4 de marzo del 2026 en el estadio Atanasio Girardot. Los verdolagas y millos protagonizarán una edición más de el clásico colombiano, esta vez en un torneo continental, donde pelearán por un cupo a la fase de grupos. A continuación, te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver el partido ONLINE.
¿Dónde ver Nacional vs Millonarios EN VIVO por Fase Previa de Copa Sudamericana?
La transmisión del partido entre Nacional vs Millonario EN VIVO por la Fase Previa de Copa Sudamericana será transmitido a través de ESPN por cable en Colombia. Para ver ESPN, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, entre otros.
Si deseas ver el partido de Nacional vs Millonario por streaming online, podrás hacerlo a través de Disney+ Premium, y podrás ver el canal de ESPN mediante la app de DGO y Movistar TV. Es importante recalcar que Telefe, mediante su canal de YouTube, también transmitirá el partido.
Luego, en México la transmisión va a través de Disney+ Premium, y en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Nacional vs Millonario por Fase Previa de Copa Sudamericana será a través de Fanatiz y beIN Sports.
¿A qué hora juega Nacional vs Millonarios por Fase Previa de Copa Sudamericana?
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:30 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 7:30 p.m.
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:30 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 9:30 p.m.
- España: 1:30 a.m.
¿Qué canal transmite Nacional vs Millonarios EN VIVO por Fase Previa de Copa Sudamericana?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|7:30 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Colombia
|7:30 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Ecuador
|7:30 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Argentina
|9:30 p.m.
|ESPN2
|Disney+ Premium
|Brasil
|9:30 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Paraguay
|9:30 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Uruguay
|9:30 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Chile
|9:30 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Bolivia
|8:30 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Venezuela
|8:30 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|México
|6:30 p.m.
|Disney+ Premium
|Disney+ Premium
|Estados Unidos
|8:30 p.m.
|Fanatiz, beIN Sports
|fuboTV
Horario, canal TV y dónde ver Nacional vs Millonarios por Fase Previa de Copa Sudamericana
- Fecha: Miércoles 4 de marzo del 2026.
- Partido: Nacional vs Millonarios
- Horario: 7:30 p.m. hora de Medellín, Colombia.
- Canal: ESPN y Disney+ Premium.
- Estadio: Atanasio Girardot.
¿En qué canal ver Nacional vs Millonarios por Fase Previa de Copa Sudamericana en Colombia?
En Colombia, el partido de Nacional vs Millonarios por la Fase Previa de la Copa Sudamericana lo transmite ESPN y Disney+ Premium.
¿Cómo ver Nacional vs Millonarios por Fase Previa de Copa Sudamericana en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido de Nacional vs Millonarios por la Fase Previa de la Copa Sudamericana lo transmite fuboTV y beIN Sports.
¿Qué canal pasa Nacional vs Millonarios por Fase Previa de Copa Sudamericana en Argentina?
En Argentina, el partido de Nacional vs Millonarios por la Fase Previa de la Copa Sudamericana lo transmite ESPN2 y Disney+ Premium.
Alineaciones de Nacional vs Millonarios
- Atlético Nacional: Ospina; Román, García, Tesillo, Casco; Uribe, Campuzano, Rengifo, Arango, Sarmiento; Morelos.
- Millonarios: Novoa; Sarabia, Llinás, Mosquera, Arias, Valencia; García, Ureña, Silva; Contreras, Castro.